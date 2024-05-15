ЦБ примет от белгородцев монеты от 1 копейки до 25 рублей

Монетная неделя состоится в Белгородской области

В период с 20 мая по 2 июня в России проводится акция по обмену монет. Центральный банк принимает монеты любого номинала (от 1 копейки до 25 рублей) без комиссии и независимо от их состояния, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

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