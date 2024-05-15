ЦБ примет от белгородцев монеты от 1 копейки до 25 рублей

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
С 20 мая по 2 июня по всей стране пройдёт специальная акция. Граждане смогут сдать разменные монеты Банка России любого номинала — от 1 копейки до 25 рублей.
Монеты примут без комиссии, вне зависимости от их состояния. Взамен сданных монет клиентам будут предложены банкноты, памятные монеты, также средства могут зачислить на счета. Условия обмена могут варьироваться в зависимости от банковского учреждения.
Прошлой осенью около полутысячи белгородцев приняли участие в акции по обмену монет. Самыми популярными для обмена были монеты номиналом 1 и 10 рублей, а монеты достоинством 1 копейка обменивались крайне редко.