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Монетная неделя состоится в Белгородской области

ЦБ примет от белгородцев монеты от 1 копейки до 25 рублей

15 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI

Монетная неделя состоится в Белгородской области

В период с 20 мая по 2 июня в России проводится акция по обмену монет. Центральный банк принимает монеты любого номинала (от 1 копейки до 25 рублей) без комиссии и независимо от их состояния, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

С 20 мая по 2 июня по всей стране пройдёт специальная акция. Граждане смогут сдать разменные монеты Банка России любого номинала — от 1 копейки до 25 рублей.

Монеты примут без комиссии, вне зависимости от их состояния. Взамен сданных монет клиентам будут предложены банкноты, памятные монеты, также средства могут зачислить на счета. Условия обмена могут варьироваться в зависимости от банковского учреждения.

Прошлой осенью около полутысячи белгородцев приняли участие в акции по обмену монет. Самыми популярными для обмена были монеты номиналом 1 и 10 рублей, а монеты достоинством 1 копейка обменивались крайне редко.

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