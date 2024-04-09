Старинные монеты оказались сувениром: пожилого белгородца обманул 18-летний москвич

Парень утверждал, что ему срочно нужны деньги для возвращения домой, а на рынке он продать монеты не смог. Пожилой мужчина решил помочь незнакомцу и, пригласив к себе домой, отдал ему наличными 200 тыс. рублей. После полученных денег парень уговорил пенсионера приобрести оставшиеся монеты, за которые он выручил ещё 550 тыс. рублей, взятые мужчиной из банка.