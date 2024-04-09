Старинные монеты оказались сувениром: пожилого белгородца обманул 18-летний москвич

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
18-летний житель Московской области приехал в Губкин на командировку. Он на улице подошёл к пенсионеру и предложил ему приобрести старинные монеты, которые якобы нашёл во время разборки дома.
Парень утверждал, что ему срочно нужны деньги для возвращения домой, а на рынке он продать монеты не смог. Пожилой мужчина решил помочь незнакомцу и, пригласив к себе домой, отдал ему наличными 200 тыс. рублей. После полученных денег парень уговорил пенсионера приобрести оставшиеся монеты, за которые он выручил ещё 550 тыс. рублей, взятые мужчиной из банка.
О том, что купленные им старинные монеты оказались дешёвым сувениром, пожилой белгородец узнал от своего сына.
Москвича задержали, он вернул все украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.