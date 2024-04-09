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Монеты

Старинные монеты оказались сувениром: пожилого белгородца обманул 18-летний москвич

9 апреля 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Монеты

Москвич обманул белгородца на 700 тысяч рублей, продав ему «старинные монеты»

Житель Губкина встретил на улице парня, который предложил ему приобрести старинные монеты. Пенсионер согласился и отдал незнакомцу более 700 тыс. рублей. Позже мужчина узнал от сына, что стал жертвой мошенника. Подробности сообщили в региональном УМВД.

18-летний житель Московской области приехал в Губкин на командировку. Он на улице подошёл к пенсионеру и предложил ему приобрести старинные монеты, которые якобы нашёл во время разборки дома.

Парень утверждал, что ему срочно нужны деньги для возвращения домой, а на рынке он продать монеты не смог. Пожилой мужчина решил помочь незнакомцу и, пригласив к себе домой, отдал ему наличными 200 тыс. рублей. После полученных денег парень уговорил пенсионера приобрести оставшиеся монеты, за которые он выручил ещё 550 тыс. рублей, взятые мужчиной из банка.

О том, что купленные им старинные монеты оказались дешёвым сувениром, пожилой белгородец узнал от своего сына.

Москвича задержали, он вернул все украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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