В центре Петербурга накрыли подпольное казино. Его хозяйкой оказалась белгородка

Posted 6 декабря, 10:35
Published 6 декабря, 10:35
Modified 6 декабря, 11:31
Updated 6 декабря, 11:31
Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обнаружили подпольное казино. Незаконный бизнес организовали в двухкомнатной квартире многоэтажного дома. Правоохранители изъяли 50,5 тысячи рублей, 12 игровых процессоров, пять игровых оптических дисков и два мобильных телефона, оборудованных для азартных игр.
Всего в казино находились пять игроков, включая организатора бизнеса — 25-летнюю белгородку. Всех их отвезли в отделение полиции, где они признались, что попали в клуб по предварительному звонку хозяйки казино, которое организовали два месяца назад.
В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.