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Posted 6 декабря, 10:35

Published 6 декабря, 10:35

Modified 6 декабря, 11:31

Updated 6 декабря, 11:31

Бизнес организовала 25-летняя уроженка Белгорода

В центре Петербурга накрыли подпольное казино. Его хозяйкой оказалась белгородка

6 декабря 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney. Бизнес организовала 25-летняя уроженка Белгорода

Белгородка организовала в Санкт-Петербурге подпольное казино

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Новости Белгорода
Казино просуществовало два месяца, а потом незаконный бизнес прикрыли. В отношении жительницы Белгорода возбудили уголовное дело, отметили в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге обнаружили подпольное казино. Незаконный бизнес организовали в двухкомнатной квартире многоэтажного дома. Правоохранители изъяли 50,5 тысячи рублей, 12 игровых процессоров, пять игровых оптических дисков и два мобильных телефона, оборудованных для азартных игр.

Всего в казино находились пять игроков, включая организатора бизнеса — 25-летнюю белгородку. Всех их отвезли в отделение полиции, где они признались, что попали в клуб по предварительному звонку хозяйки казино, которое организовали два месяца назад.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Молодой белгородец хотел заработать на рекламе казино, но заплатил сам
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