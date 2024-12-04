Не 500, но уже не 360: проверили, какую сельдь продают в белгородской «Европе»

Недавно мы писали про белгородца, который обратился в редакцию с жалобой на магазин «Европа» на улице 60 лет Октября. При покупке сельди категории +500 «по нескромной цене» ему продали рыбу весом меньше 400 грамм, что уже очень не попадает в категорию +500. Спустя некоторое время разборок, пенсионеру всё же продали рыбу из нужной категории.