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Posted 4 декабря, 08:59

Published 4 декабря, 08:59

Modified 4 декабря, 09:01

Updated 4 декабря, 09:01

Журналисты проверили на себе, обманывают ли в «Европе» на продаже сельди

Не 500, но уже не 360: проверили, какую сельдь продают в белгородской «Европе»

4 декабря 2024, 08:59
Фото: 1MI.

Журналисты проверили на себе, обманывают ли в «Европе» на продаже сельди

Сюжет
Эксклюзив
Читатель Бел.Ру обратился к нам с жалобой на обман покупателей в одном из сетевых магазинов. Ему по стоимости крупной рыбы продали мелкую, которая не подходит под категорию и должна стоить дешевле. Мы тоже купили такую сельдь в этом же магазине. Что из этого получилось?

Недавно мы писали про белгородца, который обратился в редакцию с жалобой на магазин «Европа» на улице 60 лет Октября. При покупке сельди категории +500 «по нескромной цене» ему продали рыбу весом меньше 400 грамм, что уже очень не попадает в категорию +500. Спустя некоторое время разборок, пенсионеру всё же продали рыбу из нужной категории.

Читатель купил сельдь, но зато правильного размера и качества. Ни директор, ни продавец не извинились. Также мужчина отметил, что у прилавка стояла очередь, в основном с пожилыми людьми, которым вполне могли продавать дешёвую сельдь по высокой цене.

Редакция Бел.Ру решила проверить, соответствует ли эта рыба своему описанию на ценниках, и отправились в этот же магазин за этой же сельдью. Для честности эксперимента продавцам мы не представлялись как журналисты, на вес рыбы тоже не намекали в разговоре.

Фото: bel.ru

Сотрудница магазина взяла с витрины одну сельдь, взвесила и отдала журналистке. Рыба категории +500 продаётся за 429 рублей за килограмм. На этикетке указан вес 474 грамма. Не совсем 500+, конечно, но и далеко не 360.

Может быть, нам просто повезло, а вот нашему читателю — наоборот? Или в магазине и правда приняли меры? Если вас тоже обманывали в магазинах, расскажите об этом редакции Бел.Ру.

Белгородец обвинил «Европу» в обмане при продаже сельди
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#Алёна Мальцева#Магазин#Рыба#Эксклюзив#Еда#Жалоба#Эксперимент#Белгород
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