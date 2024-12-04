Не 500, но уже не 360: проверили, какую сельдь продают в белгородской «Европе»

Posted 4 декабря, 08:59
Published 4 декабря, 08:59
Modified 4 декабря, 09:01
Updated 4 декабря, 09:01
Недавно мы писали про белгородца, который обратился в редакцию с жалобой на магазин «Европа» на улице 60 лет Октября. При покупке сельди категории +500 «по нескромной цене» ему продали рыбу весом меньше 400 грамм, что уже очень не попадает в категорию +500. Спустя некоторое время разборок, пенсионеру всё же продали рыбу из нужной категории.
Читатель купил сельдь, но зато правильного размера и качества. Ни директор, ни продавец не извинились. Также мужчина отметил, что у прилавка стояла очередь, в основном с пожилыми людьми, которым вполне могли продавать дешёвую сельдь по высокой цене.
Редакция Бел.Ру решила проверить, соответствует ли эта рыба своему описанию на ценниках, и отправились в этот же магазин за этой же сельдью. Для честности эксперимента продавцам мы не представлялись как журналисты, на вес рыбы тоже не намекали в разговоре.
Сотрудница магазина взяла с витрины одну сельдь, взвесила и отдала журналистке. Рыба категории +500 продаётся за 429 рублей за килограмм. На этикетке указан вес 474 грамма. Не совсем 500+, конечно, но и далеко не 360.
Может быть, нам просто повезло, а вот нашему читателю — наоборот? Или в магазине и правда приняли меры? Если вас тоже обманывали в магазинах, расскажите об этом редакции Бел.Ру.