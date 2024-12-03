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Posted 3 декабря, 15:20

Published 3 декабря, 15:20

Modified 3 декабря, 15:20

Updated 3 декабря, 15:20

В каких регионах наблюдается наибольшее снижение цен на новые автомобили?

В каких регионах наблюдается наибольшее снижение цен на новые автомобили?

3 декабря 2024, 15:20
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики изучили усреднённые цены на новые транспортные средства и узнали, в каких субъектах РФ они минимальны. Судя по исследованиям ВТБ, банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», Поволжский, Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа стали лидерами.

Средневзвешенная стоимость* нового транспортного средства в России в этом году возросла в сравнении с таким же периодом 2023-го на 12%. Она составила почти 3 млн рублей. В первую очередь, увеличение стоимости коснулось отечественных производителей. Если годом ранее машины стоили 970 тысяч рублей, то сейчас — 1,3 млн рублей (+12% год к году). Выросли на 6% и цены на иномарки, достигнув 3,7 млн рублей.

Самыми дешевыми новыми авто в России являются транспортные средства Поволжского федерального округа, стоимость которых — 2,5 миллиона рублей. В этом регионе наблюдается один из самых высоких темпов роста — 19%. На втором месте по темпам роста (21% год к году) находится Северо-Кавказский федеральный округ, где средняя цена составляет 2,7 миллиона рублей.

Тройку субъектов РФ с минимальными ценами замыкает Уральский федеральный округ, где средняя стоимость нового транспортного средства составляет 2,7 миллиона рублей, что на 14% выше, чем годом ранее.

«Средневзвешенная цена на первичном авторынке напрямую зависит от объёма проданных машин», — отметила исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. — «За 10 месяцев самый высокий рост продаж новых авто зафиксирован именно на Северном Кавказе — более чем в два раза».

С другой стороны, список субъектов с максимальными ценами возглавляет Дальневосточный федеральный округ, где средняя стоимость нового авто составляет 4,1 миллиона рублей. Хотя в этом регионе зафиксирован самый низкий темп роста цен — всего 7%. На втором месте по темпам роста находится Центральный федеральный округ, где средняя цена новой машины превышает 3,3 миллиона рублей. Третье место занимает Северо-Западный федеральный округ, где средняя цена нового транспортного средства составляет 3,2 миллиона рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Эксперты не ожидают снижения цен на новые автомобили, поскольку темпы роста автомобильного рынка снижаются из-за жёсткой политики Центрального банка. «Рост цен будет определяться новыми тарифами утилизационного сбора и колебаниями валютных курсов», — сказал вице-президент, начальник управления партнёрских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

* средневзвешенная цена на новый автомобиль — цена, рассчитанная на основе средней величины рекомендованных цен дистрибьюторов с учётом объёмов регистраций в ГИБДД по каждой модели автомобиля.

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