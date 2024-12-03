В каких регионах наблюдается наибольшее снижение цен на новые автомобили?

Средневзвешенная стоимость* нового транспортного средства в России в этом году возросла в сравнении с таким же периодом 2023-го на 12%. Она составила почти 3 млн рублей. В первую очередь, увеличение стоимости коснулось отечественных производителей. Если годом ранее машины стоили 970 тысяч рублей, то сейчас — 1,3 млн рублей (+12% год к году). Выросли на 6% и цены на иномарки, достигнув 3,7 млн рублей.