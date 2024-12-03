«Парить» безопаснее? Врач рассказал, сколько лет жизни отнимают вредные привычки

Posted 3 декабря, 17:03
Published 3 декабря, 17:03
Modified 3 декабря, 17:03
Updated 3 декабря, 17:03
Американские и европейские учёные провели исследования, по результатам которых выяснилось, что одна выкуренная сигарета способна сократить жизнь курильщика в среднем на 14 минут, рассказывает врач общей практики Белгородского областного центра общественного здоровья Алексей Воротников.
Исходя из этой логики, если человек начал курить в подростковом возрасте, за день у него уходило по 20 сигарет, то к 40 годам он потерял минимум 10 лет жизни.
Аналогичные расчёты провели касательно алкоголя и героина: одна порция первого вычёркивает примерно семь лет, а разовое употребление второго — почти сутки.
Разумеется, что полученные результаты можно назвать лишь примерными, так как у каждого зависимого болезнь развивается по-разному. Кому-то хватит нескольких лет, чтобы, например, спиться или заработать серьёзное хроническое заболевание, а может даже попасть под машину в нетрезвом виде.
Но сигареты в этом смысле — тоже тихие убийцы, потому что зачастую курильщики забывают, что это такой же наркотик, как и героин. Никотин действует не так сильно и отравляет тело курильщика медленнее, но это не значит, что к нему стоит относиться легко: рак лёгких и других органов, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом — далеко неполный список патологий, которые связывают с курением.
Если у вас уже образовалась зависимость, вы пока не можете или не хотите бросать, а поэтому планируете выбрать наиболее безопасный вид никотинсодержащей продукции, то можете не торопиться. Воротников говорит, что «наиболее безопасного» варианта нет.
Никотин быстро выходит из организма, его задача лишь образовать тягу к курению. Самый большой вред наносят другие компоненты курительных веществ и приборов — канцерогены и смолы. Вред будет в любом случае, так не лучше ли отказаться от привычки и сохранить себе пару лет?