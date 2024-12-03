«Парить» безопаснее? Врач рассказал, сколько лет жизни отнимают вредные привычки

Но сигареты в этом смысле — тоже тихие убийцы, потому что зачастую курильщики забывают, что это такой же наркотик, как и героин. Никотин действует не так сильно и отравляет тело курильщика медленнее, но это не значит, что к нему стоит относиться легко: рак лёгких и других органов, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом — далеко неполный список патологий, которые связывают с курением.