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Posted 3 декабря, 17:03

Published 3 декабря, 17:03

Modified 3 декабря, 17:03

Updated 3 декабря, 17:03

Одна выкуренная сигарета сокращает жизнь человека примерно на 14 минут

«Парить» безопаснее? Врач рассказал, сколько лет жизни отнимают вредные привычки

3 декабря 2024, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.

Одна выкуренная сигарета сокращает жизнь человека примерно на 14 минут

Сюжет
Медицина
Когда в моду вошла осознанность, из моды вышли сигареты. А зависимость осталась. Молодые (и не очень) люди всё чаще делают выбор в пользу электронных систем, считая, что они безопаснее. Так ли это и какое влияние оказывают на организм вредные привычки, рассказал врач.

Американские и европейские учёные провели исследования, по результатам которых выяснилось, что одна выкуренная сигарета способна сократить жизнь курильщика в среднем на 14 минут, рассказывает врач общей практики Белгородского областного центра общественного здоровья Алексей Воротников.

Исходя из этой логики, если человек начал курить в подростковом возрасте, за день у него уходило по 20 сигарет, то к 40 годам он потерял минимум 10 лет жизни.

Аналогичные расчёты провели касательно алкоголя и героина: одна порция первого вычёркивает примерно семь лет, а разовое употребление второго — почти сутки.

Разумеется, что полученные результаты можно назвать лишь примерными, так как у каждого зависимого болезнь развивается по-разному. Кому-то хватит нескольких лет, чтобы, например, спиться или заработать серьёзное хроническое заболевание, а может даже попасть под машину в нетрезвом виде.

Но сигареты в этом смысле — тоже тихие убийцы, потому что зачастую курильщики забывают, что это такой же наркотик, как и героин. Никотин действует не так сильно и отравляет тело курильщика медленнее, но это не значит, что к нему стоит относиться легко: рак лёгких и других органов, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, проблемы с желудочно-кишечным трактом — далеко неполный список патологий, которые связывают с курением.

Если у вас уже образовалась зависимость, вы пока не можете или не хотите бросать, а поэтому планируете выбрать наиболее безопасный вид никотинсодержащей продукции, то можете не торопиться. Воротников говорит, что «наиболее безопасного» варианта нет.

Никотин быстро выходит из организма, его задача лишь образовать тягу к курению. Самый большой вред наносят другие компоненты курительных веществ и приборов — канцерогены и смолы. Вред будет в любом случае, так не лучше ли отказаться от привычки и сохранить себе пару лет?

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#Валерия Колесникова#Медицина#Здоровье#Курение#Россия#Вредные привычки#Белгород#Зависимость
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