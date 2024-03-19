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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Курильщик

В Белгородской области стало меньше курильщиков электронных сигарет

19 марта 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
Курильщик
В Белгородской области за год сократилась доля потребителей электронных сигарет. В сравнении с другими регионами Центрального Черноземья в Белгородской области электронные девайсы пользуются наименьшей популярностью. Данные приводит аналитическая служба FinExpertiza.

В Белгородской области в 2023 году доля тех, кто пользуется электронными устройствами для курения, сократилась до 1,4%. Годом ранее доля потребителей электронных сигарет в общей численности населения области составляла 3%.

Кроме того, значительно за год сократилась доля потребителей электронных девайсов среди белгородцев-курильщиков — с 15,8% в 2022-м до 6,4% в 2023 году.

В Воронежской области число курильщиков электронных устройств увеличилось с 3% до 3,2%. Заместный рост произошёл в Курской области. Там доля курильщиков электронок среди всех жителей увеличилась с 3,4% до 6,3%. Также в Курской области популярность электронок выросла среди курильщиков. На электронные сигареты перешли 28,1% опрошенных.

В Липецкой области процент курильщиков электронных сигарет среди всех жителей области не изменился и составляет — 2,7%. В Тамбовской области, так же как и в Белгородской области, доля числа курильщиков электронок сократилась с 2,8% до 1,5%.

В целом по стране в 2023 году доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5%. Наибольшей популярностью устройства пользуются у курильщиков в Магаданской области (41,8%), Москве (33,5%) и Астраханской области (30,4%). Меньше всего используют девайсы в Ингушетии и Чечне (нулевая доля), а также Забайкальском крае (1,6%).

Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам
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#Общество#Белгородская область#Сигареты#Белгород#Алина Харина#Курильщик#Электронные сигареты#Вейпы
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