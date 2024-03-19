В Белгородской области стало меньше курильщиков электронных сигарет

В целом по стране в 2023 году доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5%. Наибольшей популярностью устройства пользуются у курильщиков в Магаданской области (41,8%), Москве (33,5%) и Астраханской области (30,4%). Меньше всего используют девайсы в Ингушетии и Чечне (нулевая доля), а также Забайкальском крае (1,6%).