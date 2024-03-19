В Белгородской области стало меньше курильщиков электронных сигарет

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В Белгородской области в 2023 году доля тех, кто пользуется электронными устройствами для курения, сократилась до 1,4%. Годом ранее доля потребителей электронных сигарет в общей численности населения области составляла 3%.
Кроме того, значительно за год сократилась доля потребителей электронных девайсов среди белгородцев-курильщиков — с 15,8% в 2022-м до 6,4% в 2023 году.
В Воронежской области число курильщиков электронных устройств увеличилось с 3% до 3,2%. Заместный рост произошёл в Курской области. Там доля курильщиков электронок среди всех жителей увеличилась с 3,4% до 6,3%. Также в Курской области популярность электронок выросла среди курильщиков. На электронные сигареты перешли 28,1% опрошенных.
В Липецкой области процент курильщиков электронных сигарет среди всех жителей области не изменился и составляет — 2,7%. В Тамбовской области, так же как и в Белгородской области, доля числа курильщиков электронок сократилась с 2,8% до 1,5%.
В целом по стране в 2023 году доля потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков составила 17,5%. Наибольшей популярностью устройства пользуются у курильщиков в Магаданской области (41,8%), Москве (33,5%) и Астраханской области (30,4%). Меньше всего используют девайсы в Ингушетии и Чечне (нулевая доля), а также Забайкальском крае (1,6%).