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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:13

Причина половины случаев «смертей от отчаяния» в Белгородской области — алкоголь

В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья

5 августа 2024, 13:13
Фото: bel.ru
Причина половины случаев «смертей от отчаяния» в Белгородской области — алкоголь

Причина половины случаев «смертей от отчаяния» в Белгородской области — алкоголь

Белгородская область демонстрирует самые низкие показатели среди регионов ЦЧР по количеству смертей, связанных с алкоголизмом, наркоманией и суицидом. По данным за 2022 год, число смертей «от отчаяния» составило 254,4 на 1 млн населения, подсчитали авторы проекта «Если быть точным».

Термин «смерть от отчаяния» — это не просто метафора, а реальная характеристика, которую используют исследователи для классификации случаев смерти, связанных с алкоголизмом, наркоманией и суицидом. Эти причины часто ассоциируют с социальным и экономическим неблагополучием.

Согласно статистике за 2022 год, «от отчаяния» погибло 70 тысяч россиян. Это больше, чем от инфаркта миокарда, транспортных несчастных случаев, заболеваний, вызванных ВИЧ, и сопоставимо с числом смертей от болезней органов дыхания. Чаще всего от отчаяния умирают мужчины средних лет, проживающие в сельской местности.

В Белгородской области зафиксировано наименьшее количество «смертей от отчаяния» среди регионов Центрального Черноземья. На один миллион населения приходится 254,4 случая. Из них более половины — 51,2% — от алкоголя, затем следуют смерти от суицида — 36,7%, и наименьшее количество — 12,1% — от наркотиков.

Далее идёт Курская область, где на один миллион населения приходится 367,2 смерти, затем Тамбовская — 348,3 смерти, Воронежская — 606,5 смерти, а наибольшее количество смертей зафиксировано в Липецкой области — 674,0. Основной причиной смертей является алкоголь.

В лидерах по смертности «от отчаяния» находятся регионы Дальнего Востока и Урала. Особенно выделяется Чукотка.

Самая низкая смертность зафиксирована в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Два года назад к ним присоединилась Самарская область.

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