В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья

Согласно статистике за 2022 год, «от отчаяния» погибло 70 тысяч россиян. Это больше, чем от инфаркта миокарда, транспортных несчастных случаев, заболеваний, вызванных ВИЧ, и сопоставимо с числом смертей от болезней органов дыхания. Чаще всего от отчаяния умирают мужчины средних лет, проживающие в сельской местности.