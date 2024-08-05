В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Термин «смерть от отчаяния» — это не просто метафора, а реальная характеристика, которую используют исследователи для классификации случаев смерти, связанных с алкоголизмом, наркоманией и суицидом. Эти причины часто ассоциируют с социальным и экономическим неблагополучием.
Согласно статистике за 2022 год, «от отчаяния» погибло 70 тысяч россиян. Это больше, чем от инфаркта миокарда, транспортных несчастных случаев, заболеваний, вызванных ВИЧ, и сопоставимо с числом смертей от болезней органов дыхания. Чаще всего от отчаяния умирают мужчины средних лет, проживающие в сельской местности.
В Белгородской области зафиксировано наименьшее количество «смертей от отчаяния» среди регионов Центрального Черноземья. На один миллион населения приходится 254,4 случая. Из них более половины — 51,2% — от алкоголя, затем следуют смерти от суицида — 36,7%, и наименьшее количество — 12,1% — от наркотиков.
Далее идёт Курская область, где на один миллион населения приходится 367,2 смерти, затем Тамбовская — 348,3 смерти, Воронежская — 606,5 смерти, а наибольшее количество смертей зафиксировано в Липецкой области — 674,0. Основной причиной смертей является алкоголь.
В лидерах по смертности «от отчаяния» находятся регионы Дальнего Востока и Урала. Особенно выделяется Чукотка.
Самая низкая смертность зафиксирована в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Два года назад к ним присоединилась Самарская область.