К каким последствиям может привести курение кальяна и сигарет?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Курение увеличивает риски у пациентов с артериальной гипертензией, отмечает врач-кардиолог высшей квалификационной категории белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Александр Зарудский. Эта вредная привычка провоцирует и ускоряет развитие имеющихся атеросклеротических поражений в разных бассейнах.
Сейчас это просто субклинический, бессимптомный атеросклероз. А в будущем бляшка может надорваться, при этом на её поверхности происходит тромбообразование.
Александр Зарудский
У таких пациентов есть риски инсульта, инфаркта, ампутации нижних конечностей.
«Курящие люди сознательно уменьшают время жизни, ухудшают её качество и приводят себя к сердечно-сосудистым осложнениям и преждевременной смерти», — отмечает врач.
Врач-пульмонолог областной больницы Марина Овсянникова рассказывает, что болезни дыхательной системы наряду с сердечно-сосудистыми в лидерах в структуре общей заболеваемости. Чаще всего встречается хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма, пневмонии и рак. Основным фактором риска развития этих заболеваний является курение.
Сигаретный дым опасен не только для самого курильщика, но и для окружающих. Специалист отмечает, что бывают случаи, когда рак лёгких обнаруживают у людей, которые никогда в жизни не курили, но, при этом, эти люди много лет прожили с заядлым курильщиком.
«Курение и горячительные напитки провоцируют все значимые социальные болезни, от которых больше всего умирает наших сограждан», — подчеркнула Татьяна Михайлова, главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией поликлинического отделения №2 поликлиники Белгорода Ирина Верзилина рассказала, что курение влияет на состояние репродуктивной системы — могут возникнуть проблемы с зачатием, гормональным фоном и менструальным циклом.
Главный нарколог Белгородской области Елена Тращенко уточняет, что опасным является не только курение сигарет, но и кальяна. Так, уровень никотина в моче после выкуривания средней дозы кальяна повышается в 73 раза. Следовательно, повышается риск заболевания раком лёгких и поджелудочной железы. При курении кальяна дым доставляется в весь объём лёгких.
Как отмечают специалисты, по статистике, жители региона чаще всего умирают от инсульта и онкологии. А главным фактором развития этих заболеваний является курение.