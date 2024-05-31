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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Врачи рассказали белгородцам, к каким заболеваниям может привести курение

К каким последствиям может привести курение кальяна и сигарет?

31 мая 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney

Врачи рассказали белгородцам, к каким заболеваниям может привести курение

Врачи разного профиля из Белгородской области рассказали о последствиях, с которыми сталкиваются их пациенты из-за этой вредной привычки.

Курение увеличивает риски у пациентов с артериальной гипертензией, отмечает врач-кардиолог высшей квалификационной категории белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа Александр Зарудский. Эта вредная привычка провоцирует и ускоряет развитие имеющихся атеросклеротических поражений в разных бассейнах.

Сейчас это просто субклинический, бессимптомный атеросклероз. А в будущем бляшка может надорваться, при этом на её поверхности происходит тромбообразование.
Александр Зарудский

У таких пациентов есть риски инсульта, инфаркта, ампутации нижних конечностей.

«Курящие люди сознательно уменьшают время жизни, ухудшают её качество и приводят себя к сердечно-сосудистым осложнениям и преждевременной смерти», — отмечает врач.

Врач-пульмонолог областной больницы Марина Овсянникова рассказывает, что болезни дыхательной системы наряду с сердечно-сосудистыми в лидерах в структуре общей заболеваемости. Чаще всего встречается хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма, пневмонии и рак. Основным фактором риска развития этих заболеваний является курение.

Сигаретный дым опасен не только для самого курильщика, но и для окружающих. Специалист отмечает, что бывают случаи, когда рак лёгких обнаруживают у людей, которые никогда в жизни не курили, но, при этом, эти люди много лет прожили с заядлым курильщиком.

«Курение и горячительные напитки провоцируют все значимые социальные болезни, от которых больше всего умирает наших сограждан», — подчеркнула Татьяна Михайлова, главврач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врач акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией поликлинического отделения №2 поликлиники Белгорода Ирина Верзилина рассказала, что курение влияет на состояние репродуктивной системы — могут возникнуть проблемы с зачатием, гормональным фоном и менструальным циклом.

Главный нарколог Белгородской области Елена Тращенко уточняет, что опасным является не только курение сигарет, но и кальяна. Так, уровень никотина в моче после выкуривания средней дозы кальяна повышается в 73 раза. Следовательно, повышается риск заболевания раком лёгких и поджелудочной железы. При курении кальяна дым доставляется в весь объём лёгких.

Как отмечают специалисты, по статистике, жители региона чаще всего умирают от инсульта и онкологии. А главным фактором развития этих заболеваний является курение.

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