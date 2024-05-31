К каким последствиям может привести курение кальяна и сигарет?

Сигаретный дым опасен не только для самого курильщика, но и для окружающих. Специалист отмечает, что бывают случаи, когда рак лёгких обнаруживают у людей, которые никогда в жизни не курили, но, при этом, эти люди много лет прожили с заядлым курильщиком.