Аналитики: потенциал льготного кредитования промышленных компаний не раскрыт

По мнению экспертов, возможности корпоративных льготных кредитов для развития инфраструктуры и промышленности ещё не использованы в полной мере. Однако их использование может снизить риски для инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом сообщается в отчёте ВТБ.

К середине 2024 года объём кредитов, выданных на льготных условиях, в экономике достиг 14 триллионов рублей, что составляет 11% от общего кредитного портфеля физических и юридических лиц. Основная часть этих кредитов приходится на льготную ипотеку, а также на кредиты, предоставленные предприятиям агропромышленного комплекса и субъектам МСП. Льготный портфель остальных крупных компаний, не относящихся АПК, составляет лишь 1,1–1,2 триллиона рублей. Это меньше, чем было в середине 2023 года, когда объём таких кредитов превышал 1,5 триллиона рублей. «По нашей оценке, льготное кредитование инфраструктуры и промышленности создает меньшие риски для проводимой регулятором денежно-кредитной политики, а в некоторых случаях даже замедляет инфляцию, например, при росте производительности труда. Ежегодную потребность в кредитовании запускаемых концессионных и ГЧП-проектов можно оценить в среднем в 550-750 млрд руб. без учета ВСМ. Это около 1% портфеля корпоративных кредитов реального сектора. Удержание этого уровня и даже его повышение в полтора — два раза с помощью льготного кредитования или других мер не создаст больших рисков, но при этом будет способствовать социально-экономическому развитию и росту инвестиционной привлекательности территорий», — заявил Виталий Сергейчук, член Правления ВТБ. В рамках специализированных программ льготного кредитования активно финансируется строительство и обновление объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, через Фонд развития территорий был получен заём в размере 150 миллиардов рублей от ФНБ. Также значительные средства направляются на инфраструктуру для привлечения туристов. В транспортной отрасли программы льготного кредитования не выделяются в отдельную категорию, а реализуются через крупнейшие государственные компании и другие инструменты, такие как кредитование за счёт средств от инфраструктурных облигаций. По мнению аналитиков, такие программы необходимы для некоторых транспортных отраслей. Например, в сфере автомобильных дорог они могут обеспечить значительный мультипликативный эффект и стимулировать развитие других, в том числе социально значимых направлений. Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть Узнать подробнее Читайте также: Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий