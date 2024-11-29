Окрашенные удобрения защитят белгородских аграриев от хищений

В Чернянском районе при центре дистрибуции компания создала агрополигон, на котором ежегодно проводит полевые испытания эффективности систем минерального питания растений. В этом году подкормки жидким комплексным удобрением и новой маркой водорастворимого аммофоса помогли получить урожайность озимой пшеницы почти на 30% выше, чем в среднем по области. Более подробно с результатами опытной работы аграриев знакомят на региональных обучающих мероприятиях.