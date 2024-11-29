Окрашенные удобрения защитят белгородских аграриев от хищений

Posted 29 ноября, 06:42
Published 29 ноября, 06:42
Modified 29 ноября, 06:44
Updated 29 ноября, 06:44
Крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») объявила о расширении ассортимента фосфорсодержащих удобрений за счёт гранулированных азотно-фосфорных и NPK-удобрений, окрашенных в разные цвета.
Уже в текущем сезоне крупные предприятия могут приобрести аммофос, сульфоаммофос и широкий спектр комплексных удобрений в индивидуальных цветовых решениях с закреплением выбранного цвета.
«Идея окрасить гранулу появилась в ответ на попытки хищения или подмены удобрений со складов потребителей для последующей перепродажи их на теневом рынке. Как показала практика, о появлении в продаже удобрений необычного цвета практически сразу становится известно службе безопасности заказчика», — прокомментировал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
Помимо цветных удобрений, ассортимент компании пополняется продукцией других производителей. Меморандум о сотрудничестве между «ФосАгро-Регион» и российским производителем калийно-магниевых удобрений «Экологические технологии в Прикамье» может сыграть положительную роль не только для увеличения урожая, но и для сохранения плодородия почвы.
По данным Всероссийского научно-исследовательского института агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, около половины пахотных земель в России нуждаются в улучшении магниевого питания. Это может увеличивать урожай на 20–25% и особенно актуально для технических и кормовых культур, а также овощей из «борщевого набора».
По оценке коммерческого директора компании «Экологические технологии в Прикамье» Александра Антипина, сотрудничество с крупнейшей российской сетью дистрибуции выгодно для российского агробизнеса, который получит профессиональную консультацию по калийно-магниевым удобрениям. Благодаря широкому охвату сети также повысится доступность этой продукции.
«В конечном счете совместными усилиями мы даем российским потребителям достойный продукт, применение которого позволяет повысить прибыльность хозяйств», — подчеркнул он.
Помимо удобрений, «ФосАгро-Регион» также развивает поставки семян отечественной селекции. В этом году она реализовала продукцию ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний в 23 регионах страны. Центральный федеральный округ входит в тройку лидеров по закупкам, особенно высок спрос на высокопродуктивные гибриды кукурузы ведущих российских селекционно-семеноводческих компаний.
Поставки семян компания может сопровождать агрономической поддержкой и рекомендациями по минеральному питанию. Для правильного подбора системы удобрений компания развивает сервис агрохимического обследования. Пробы почв с полей отбираются с помощью автоматизированных пробоотборников, парк которых создан в федеральных округах, а анализ образцов проводится в собственной агрохимической лаборатории AgroG.
В Белгородской области более 20 лет работает «ФосАгро-Белгород», региональная компания сети «ФосАгро-Регион». Центры дистрибуции компании расположены в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах.
В Чернянском районе при центре дистрибуции компания создала агрополигон, на котором ежегодно проводит полевые испытания эффективности систем минерального питания растений. В этом году подкормки жидким комплексным удобрением и новой маркой водорастворимого аммофоса помогли получить урожайность озимой пшеницы почти на 30% выше, чем в среднем по области. Более подробно с результатами опытной работы аграриев знакомят на региональных обучающих мероприятиях.
— Аграрии высоко заинтересованы в применении новых агротехнологий, которые приносят экономическую прибавку. Расширение инструментов для управления урожаем и прибылью — наша задача, которую мы последовательно выполняем. Уже сейчас готовимся к весенним полевым работам, наполняем наши логистические комплексы, чтобы хозяйства могли заблаговременно приобрести запас удобрений, — рассказал Олег Жуковин, директор «ФосАгро-Белгород».
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