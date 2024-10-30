Знание почв поможет белгородским аграриям увеличивать урожаи

Posted 30 октября, 14:25
Published 30 октября, 14:25
Modified 30 октября, 14:27
Updated 30 октября, 14:27
Лаборатория AgroG предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв, который «ФосАгро-Регион» предоставляет во всех регионах своего присутствия, и поможет сельхозпроизводителям сохранять плодородие земель и повышать рентабельность производства.
Сервис агрохимосбледования «ФосАгро-Регион» развивает с 2021 года. Для отбора проб используется собственный парк автоматизированных пробоотборников, который есть во всех федеральных округах. Анализируя данные лабораторной диагностики, агрономическая служба разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений.
Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил удобное расположение агрохимической лаборатории:
«Липецкую область мы выбрали не только из-за ее агропромышленного потенциала: с точки зрения логистики у региона удобное расположение, что позволяет доставлять сюда пробы на анализ и быстрее, и дешевле. Таким образом, мы сможем, с одной стороны, контролировать качество, сроки и стоимость исследований, с другой — развивать дополнительные агросервисы для всех регионов в зоне нашего охвата», — прокомментировал он.
В компании подчеркивают, что с открытием лаборатории единый бизнес-процесс агрохимсервиса обеспечит высокое качество при контроле его себестоимости. По данным «ФосАгро-Регион», спрос на услугу растет: в прошлом году компания обследовала около 50 тыс. га, этот год мы планирует завершить двукратным ростом площадей.
В Белгородской области развитием новых сервисов занимается региональная компания сети «ФосАгро-Белгород».
«Агрохимическое обследование почв — один из ключевых компонентов системы современного и рационального сельхозпроизводства. Оно сводит к минимуму влияние негативных факторов. Зная характеристики почв, можно выработать научно обоснованное решение, какие системы минерального питания будут максимально эффективны на каждом конкретном поле. Таким образом, аграрии могут повышать урожайность и прибыль», — рассказал директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.
Следует отметить и наличие доступа аграриев к рекомендованным инструментам: ведь помимо современных агрохимических сервисов «ФосАгро-Белгород» развивает прямые поставки широкого ассортимента минеральных удобрений. В регионе работают три собственных центра дистрибуции компании: в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах. Они обеспечивают необходимые запасы удобрений под полевые работы, имеют удобную логистику и позволяют производить доставку на базы и в поля на выгодных условиях.
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