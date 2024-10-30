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Posted 30 октября, 14:25

Published 30 октября, 14:25

Modified 30 октября, 14:27

Updated 30 октября, 14:27

AgroG

Знание почв поможет белгородским аграриям увеличивать урожаи

30 октября 2024, 14:25
Фото: «ФосАгро-Регион». AgroG
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Новости Белгорода
Новая агрохимическая лаборатория начала работать в Центральном федеральном круге. Ее открыла в Липецке крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»).

Лаборатория AgroG предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв, который «ФосАгро-Регион» предоставляет во всех регионах своего присутствия, и поможет сельхозпроизводителям сохранять плодородие земель и повышать рентабельность производства.

Сервис агрохимосбледования «ФосАгро-Регион» развивает с 2021 года. Для отбора проб используется собственный парк автоматизированных пробоотборников, который есть во всех федеральных округах. Анализируя данные лабораторной диагностики, агрономическая служба разрабатывает индивидуальные, научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений.

Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил удобное расположение агрохимической лаборатории:

«Липецкую область мы выбрали не только из-за ее агропромышленного потенциала: с точки зрения логистики у региона удобное расположение, что позволяет доставлять сюда пробы на анализ и быстрее, и дешевле. Таким образом, мы сможем, с одной стороны, контролировать качество, сроки и стоимость исследований, с другой — развивать дополнительные агросервисы для всех регионов в зоне нашего охвата», — прокомментировал он.

В компании подчеркивают, что с открытием лаборатории единый бизнес-процесс агрохимсервиса обеспечит высокое качество при контроле его себестоимости. По данным «ФосАгро-Регион», спрос на услугу растет: в прошлом году компания обследовала около 50 тыс. га, этот год мы планирует завершить двукратным ростом площадей.

В Белгородской области развитием новых сервисов занимается региональная компания сети «ФосАгро-Белгород».

«Агрохимическое обследование почв — один из ключевых компонентов системы современного и рационального сельхозпроизводства. Оно сводит к минимуму влияние негативных факторов. Зная характеристики почв, можно выработать научно обоснованное решение, какие системы минерального питания будут максимально эффективны на каждом конкретном поле. Таким образом, аграрии могут повышать урожайность и прибыль», — рассказал директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин.

Следует отметить и наличие доступа аграриев к рекомендованным инструментам: ведь помимо современных агрохимических сервисов «ФосАгро-Белгород» развивает прямые поставки широкого ассортимента минеральных удобрений. В регионе работают три собственных центра дистрибуции компании: в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах. Они обеспечивают необходимые запасы удобрений под полевые работы, имеют удобную логистику и позволяют производить доставку на базы и в поля на выгодных условиях.

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AgroG. Фото: «ФосАгро-Регион»
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