Знание почв поможет белгородским аграриям увеличивать урожаи

Следует отметить и наличие доступа аграриев к рекомендованным инструментам: ведь помимо современных агрохимических сервисов «ФосАгро-Белгород» развивает прямые поставки широкого ассортимента минеральных удобрений. В регионе работают три собственных центра дистрибуции компании: в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах. Они обеспечивают необходимые запасы удобрений под полевые работы, имеют удобную логистику и позволяют производить доставку на базы и в поля на выгодных условиях.