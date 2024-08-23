Аграрии запаслись фосфорными удобрениями

Напомним, по данным Минсельхоза России, российский агропромышленный комплекс с начала этого года уже приобрёл 80% объема годовой потребности в минеральных удобрениях. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщает, что наибольший рост спроса в январе–июле 2024 года отмечен в категории NPK-удобрений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поставки в АПК выросли на 10%, а на их долю приходится уже почти четверть отгрузок минеральных удобрений в АПК. Также в РАПУ отмечают дальнейший прирост закупок жидких минеральных удобрений — на 7%.