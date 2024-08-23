Аграрии запаслись фосфорными удобрениями

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Характерной особенностью первого полугодия стал ранний старт подготовки к осеннему полевому сезону: удобрения для озимого сева аграрии предпочитали покупать заранее, поэтому основной рост продаж в этот период пришёлся на фосфорные и NPK-удобрения.
Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк сообщил, что заблаговременные закупки удобрений позволили аграриям создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, а также зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья.
В первом полугодии, по данным компании, продолжился также рост спроса на NPK-удобрения с микроэлементами в одной грануле. Востребованность этих марок устойчиво растет: за последние два года прирост составил 60%.
Росту продаж удобрений способствует развитие логистической инфраструктуры. «ФосАгро-Регион» за последние 5 лет практически удвоила количество собственных центров дистрибуции. К настоящему времени в состав сети входят 34 центра дистрибуции суммарной ёмкостью около 900 тысяч тонн.
«Развитая инфраструктура хранения и перевалки в регионах позволяет нам избежать задержек с доставкой в период приоритетных пассажирских перевозок по железным дорогам летом, в особенности, в регионах ЮФО и СКФО. Возможность заблаговременного заказа продукции аграриями и создания запасов на собственных мощностях способствует ритмичному обеспечению аграриев минеральными удобрениями даже в условиях повышенной загруженности РЖД», — отметил Андрей Вовк.
В Белгородской области более 20 лет работает «ФосАгро-Белгород», региональная компания сети. Она обеспечивает прямые поставки агрохимической продукции порядка тысячи клиентам. Центры дистрибуции компании расположены в Чернянском, Ракитянском и Красногвардейском районах.
— Минеральные удобрения — один из основных факторов получения урожаев. Мы стремимся обеспечить аграриев готовым набором инструментов для земледелия. Для удобства клиентов создали агрополигон в Чернянском районе, где ежегодно закладываем опыты, на которых можно оценить эффективность различных систем минерального питания, — рассказал директор «ФосАгро-Белгород» Олег Жуковин. Он добавил, что компания готова к осеннему сезону.
Напомним, по данным Минсельхоза России, российский агропромышленный комплекс с начала этого года уже приобрёл 80% объема годовой потребности в минеральных удобрениях. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщает, что наибольший рост спроса в январе–июле 2024 года отмечен в категории NPK-удобрений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их поставки в АПК выросли на 10%, а на их долю приходится уже почти четверть отгрузок минеральных удобрений в АПК. Также в РАПУ отмечают дальнейший прирост закупок жидких минеральных удобрений — на 7%.
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