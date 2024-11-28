Выше +1 °C не будет: какой погодой закончится ноябрь и начнётся декабрь в Белгороде

Posted 28 ноября, 13:48
Published 28 ноября, 13:48
Modified 28 ноября, 13:48
Updated 28 ноября, 13:48
В последний рабочий день этого месяца, 29 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ночью местами возможен туман.
В тёмное время суток ветер будет менять направление, его скорость составит до 5 м/с. Днём же будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от -6 °C до -1 °C, а днём — от -4 °C до +1 °C.
Выходные дни напомнят жителям о приближении зимы. В субботу, 30 ноября, и в воскресенье, 1 декабря, будет облачно. Осадков не ожидается. Температура днём будет около 0 °C, а ночью — до -2 °C. Будет дуть слабый западный ветер.
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