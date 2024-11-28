Выше +1 °C не будет: какой погодой закончится ноябрь и начнётся декабрь в Белгороде

В Белгородской области будет морозно в первых числах декабря

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Официально зима наступит уже в это воскресенье, 1 декабря, но почувствуют её белгородцы уже в пятницу. Среднесуточная температура не поднимется выше +1 °C, с каждым днём будет всё холоднее. К чему готовиться и доставать ли пуховик? Региональное МЧС представило прогноз.