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Posted 28 ноября, 13:48

Published 28 ноября, 13:48

Modified 28 ноября, 13:48

Updated 28 ноября, 13:48

Зима уже приходит в Белгородскую область?

Выше +1 °C не будет: какой погодой закончится ноябрь и начнётся декабрь в Белгороде

28 ноября 2024, 13:48
Фото: 1MI. Зима уже приходит в Белгородскую область?

В Белгородской области будет морозно в первых числах декабря

Сюжет
Погода
Официально зима наступит уже в это воскресенье, 1 декабря, но почувствуют её белгородцы уже в пятницу. Среднесуточная температура не поднимется выше +1 °C, с каждым днём будет всё холоднее. К чему готовиться и доставать ли пуховик? Региональное МЧС представило прогноз.

В последний рабочий день этого месяца, 29 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ночью местами возможен туман.

В тёмное время суток ветер будет менять направление, его скорость составит до 5 м/с. Днём же будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -6 °C до -1 °C, а днём — от -4 °C до +1 °C.

Выходные дни напомнят жителям о приближении зимы. В субботу, 30 ноября, и в воскресенье, 1 декабря, будет облачно. Осадков не ожидается. Температура днём будет около 0 °C, а ночью — до -2 °C. Будет дуть слабый западный ветер.

О том, какую погоду синоптики обещают в декабре 2024 года, мы рассказали здесь.

Прогноз погоды на декабрь 2024 года для Белгорода
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