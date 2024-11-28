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Posted 28 ноября, 05:00

Published 28 ноября, 05:00

Modified 28 ноября, 05:00

Updated 28 ноября, 05:00

Рождественский пост продлится до Сочельника

Рождественский пост — 2024: когда начинается, что можно и что нельзя есть

28 ноября 2024, 05:00
Фото: 1MI. Рождественский пост продлится до Сочельника
У православных христиан начинается Рождественский пост, который продлится до Сочельника. В чём его суть и какие продукты в это время можно есть, а какие — нельзя? Подробнее о последнем многодневном посту в году читайте в материале Бел.Ру.

Рождественский пост: суть

Долгое воздержание в еде в христианстве предшествует значимым церковным праздникам. Таким образом верующие подготавливают себя к ним не только физически, но и духовно.

Рождественский пост включает не только отказ от определённой пищи. В этот период верующие активно молятся, просят прощение за совершённые ими ранее ошибки, пытаются избавиться от дурных привычек и совершать больше добрых дел. Всё это делает Рождественский пост не просто диетой, а важным этапом духовного роста.

Различается ли Рождественский пост у православных и католиков?

Современное празднование Рождества у католиков и православных различается из-за изменения календаря, которое произошло в XVI веке по указу Папы Римского: тогда разница между ними составила 14 дней. В начале XX века в России приняли новый светский календарь, но РПЦ осталась в старом.

Католический пост, называемый Адвентом, фокусируется не столько на ограничениях в пище, сколько на добрых делах и покаянии. Основное внимание уделяется четырём воскресеньям поста, в которые устанавливают венки со свечами, напоминающими о грядущем втором пришествии Спасителя. А ограничения в еде у католиков есть только по пятницам.

Православные в свою очередь строго придерживаются диеты во время поста, но не забывают и о добрых делах.

Почему пост «Рождественский»?

На Руси этот пост называли Филипповым из-за того, что последний день перед воздержанием совпадал с Днём памяти апостола Филиппа, который традиционно отмечали 27 ноября. Жители эту дату праздновали по-крупному, накрывая стол различными яствами — специально, чтобы как следует «наесться» перед долгим постом.

Позже воздержание стало Рождественским, потому что предшествует празднованию Рождества Христова. В этот период верующие готовились к одному из самых значимых христианских праздников, который отмечается 6 января, — к Рождеству Христова или Сочельнику.

В Рождественский пост, помимо ограничений в еде, следует соблюдать духовные практикиВ Рождественский пост, помимо ограничений в еде, следует соблюдать духовные практики
В Рождественский пост, помимо ограничений в еде, следует соблюдать духовные практики. Фото: Изображение Midjourney

Когда начинается и сколько продлится Рождественский пост?

Пост перед Рождеством впервые упоминается в IV–V веках, когда его воспринимали как жертву Богу за урожай. Изначально он длился всего неделю, но в 1166 году на Константинопольском соборе была введена 40-дневная традиция — её позже переняла и Русская православная церковь (РПЦ) по указанию князя Андрея Боголюбского.

С тех пор зимнее воздержание в еде у православных длится с 28 ноября по 6 января. При этом у католиков пост проходит с 15 ноября до 24 декабря, хотя первоначально все христиане постились одновременно. Даты изменились спустя время из-за появления новых традиций у католиков и православных.

Питание во время Рождественского поста

В течение 40 дней Рождественского поста православным верующим не разрешается есть мясные и молочные продукты, а также употреблять в пищу яйца. При этом в праздничные дни можно выпить немного вина.

Всего пост делится на три этапа:

  1. С 28 ноября до 19 декабря по средам и пятницам рекомендуется только сыроедение, а по понедельникам разрешается съесть горячие блюда без масла;
  2. С 20 декабря по 1 января, за исключением среды и пятницы, можно есть горячие блюда на растительном масле;
  3. Начиная со 2 по 5 января пост становится более строгим: по понедельникам, средам и пятницам соблюдается сухоядение, а по выходным в еду можно добавлять масло;

Сочельник, 6 января, считается самым строгим днём — верующим запрещается есть до появления первой звезды.

Однако строгие ограничения в рационе разрешается не соблюдать, если это может причинить вред здоровью. В то же время духовные практики, такие как молитва и покаяние, игнорировать в эти 40 дней не рекомендуется.

Несмотря на ряд ограничений, православным можно выпить немного вина в праздничные дни постаНесмотря на ряд ограничений, православным можно выпить немного вина в праздничные дни поста
Несмотря на ряд ограничений, православным можно выпить немного вина в праздничные дни поста. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли есть рыбу в Рождественский пост?

Несмотря на ряд запретов, православным разрешается употреблять во время поста рыбу и другие морепродукты. Однако следует соблюдать церковный устав. По нему рыбу можно есть по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в первые 22 дня поста и только по выходным дням — в следующие 13 дней.

В остальные дни, включая оставшиеся пять дней поста, от употребления в пищу рыбы и морепродуктов нужно воздержаться.

Можно ли играть свадьбу и крестить детей во время Рождественского поста?

Православным христианам не рекомендуется отмечать свадьбу в период Рождественского поста, так как венчания в это время не проводятся.

Крещение, в отличие от венчания, может проводиться в любой день Рождественского поста: здесь нет никаких ограничений ни для детей, ни для взрослых. Однако стоит подготовиться к этому таинству: необходимо связаться с храмом, согласовать время крещения и обсудить детали со священником.

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