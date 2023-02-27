Великий пост в 2023-м году: разбираем правила питания

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Для православных христиан подготовка к самым значимым для них праздникам начинается с соблюдения постов. По церковным канонам строгая диета, чистота помыслов и поступков, чтение молитв и прощение обид помогают верующему человеку приблизиться к Богу. В этом плане Великий пост — самый важный, он помогает подготовиться христианину к одному из самых значимых праздников — дню воскрешения Иисуса Христа, Пасхе. В 2023 году праздник Пасхи выпадает на 16 апреля, поэтому поститься верующим необходимо с 27 февраля по 15 апреля.
Что разрешено употреблять в Великий пост? Список продуктов обширен: все известные нам овощи (картофель, морковь, капусту и множество других), все виды злаков — соответственно, и все виды злаковых каш; бобовые, чечевицу, сою, нут и фасоль; орехи и сухофрукты; все виды зелени, салаты, брокколи и спаржу; хлебобулочные изделия, испеченные без яиц и сливочного масла. В качестве замены сладостям, а также для получения нужного уровня витаминов, можно употреблять фрукты и ягоды. Для получения организмом необходимых растительных жиров в рацион добавляют орехи и сухофрукты. В отдельные дни поста христиане могут позволить себе блюда из рыбы — 7 апреля на Благовещение и в Вербное Воскресенье, которое в этом году выпадает на 9 апреля.
Исходя из этих постулатов можно выстроить себе весьма разнообразное меню на всё время поста. Так, ваш завтрак может начинаться с овсяной, пшенной или гречневой каши, в которую можно добавлять в зависимости от настроения орехи, сухофрукты или что-то из овощей. К обеду или ужину на стол можно подавать разнообразные супы — гороховый, чечевичный, с лапшой и овощами; приготовить рассольник с перловкой или сделать щи из кислой капусты. Вторые блюда могут быть из риса, гречки или любимого всеми нами картофеля, вариантов приготовления которого не счесть: тушеный с грибами, печеный, вареный, толченый или жареный. Существует и большое разнообразие постных котлет — из свеклы, риса или чечевицы.
В общем, период Великого поста — ещё и прекрасный повод разнообразить кулинарные предпочтения. В интернете можно найти сотни рецептов для постных блюд, а мы лишь напомним: все необходимые для них ингредиенты можно найти на Центральном рынке Белгорода. Свежие овощи и фрукты, ягоды, крупы, постный хлеб, овощи, грибы, орехи, сухофрукты, мед, рыба — самые разнообразные вариации на любой вкус. Ключевой чертой, на которую делают ставку на Центральном рынке, является натуральность и качество продукции — для этого на территории действует собственная лаборатория по контролю качества. Пусть грядущий Великий пост станет для вас поистине периодом внутреннего очищения и принесет ощущение легкости, даст настрой для светлых помыслов и стремления быть ещё чуточку лучше.