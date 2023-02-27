Великий пост в 2023-м году: разбираем правила питания

Исходя из этих постулатов можно выстроить себе весьма разнообразное меню на всё время поста. Так, ваш завтрак может начинаться с овсяной, пшенной или гречневой каши, в которую можно добавлять в зависимости от настроения орехи, сухофрукты или что-то из овощей. К обеду или ужину на стол можно подавать разнообразные супы — гороховый, чечевичный, с лапшой и овощами; приготовить рассольник с перловкой или сделать щи из кислой капусты. Вторые блюда могут быть из риса, гречки или любимого всеми нами картофеля, вариантов приготовления которого не счесть: тушеный с грибами, печеный, вареный, толченый или жареный. Существует и большое разнообразие постных котлет — из свеклы, риса или чечевицы.