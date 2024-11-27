Гладков вновь объявил об уходе на больничный. Что случилось?

Posted 27 ноября, 06:46
Published 27 ноября, 06:46
Modified 27 ноября, 06:48
Updated 27 ноября, 06:48
С сегодняшнего дня, 27 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит на больничный. По словам главы региона, отсутствовать на рабочем месте он будет около двух-трёх дней.
«Так получилось, что с сегодняшнего дня я ухожу на больничный. Надеюсь, что уже в понедельник выйду на работу. Ближайшие два-три дня, к сожалению, не смогу выходить с утренними сообщениями и с вечерними прямыми эфирами. Уверен, что врачи справятся со своей задачей, а я быстро вернусь в строй», — обратился к жителям губернатор.
Напомним, что в середине июля этого года глава региона уже объявлял о больничном: тогда он тоже обещал вернуться на работу к понедельнику и отмечал, что на него уже «врачи ругаются», потому что он долго оттягивал с больничным. В тот раз Гладков сообщил, что у него нет ничего серьёзного.