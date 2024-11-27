Гладков вновь объявил об уходе на больничный. Что случилось?

Напомним, что в середине июля этого года глава региона уже объявлял о больничном: тогда он тоже обещал вернуться на работу к понедельнику и отмечал, что на него уже «врачи ругаются», потому что он долго оттягивал с больничным. В тот раз Гладков сообщил, что у него нет ничего серьёзного.