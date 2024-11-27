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Posted 27 ноября, 06:46

Published 27 ноября, 06:46

Modified 27 ноября, 06:48

Updated 27 ноября, 06:48

Вячеслав Гладков ушёл на больничный

Гладков вновь объявил об уходе на больничный. Что случилось?

27 ноября 2024, 06:46
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Вячеслав Гладков ушёл на больничный

Белгородский губернатор Гладков ушёл на больничный

Сюжет
Губернатор
Утром 27 ноября глава региона сообщил, что заболел, поэтому несколько дней будет оставаться дома и лечиться. Он выразил надежду, что сможет вернуться в рабочий строй к понедельнику.

С сегодняшнего дня, 27 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит на больничный. По словам главы региона, отсутствовать на рабочем месте он будет около двух-трёх дней.

«Так получилось, что с сегодняшнего дня я ухожу на больничный. Надеюсь, что уже в понедельник выйду на работу. Ближайшие два-три дня, к сожалению, не смогу выходить с утренними сообщениями и с вечерними прямыми эфирами. Уверен, что врачи справятся со своей задачей, а я быстро вернусь в строй», — обратился к жителям губернатор.

Напомним, что в середине июля этого года глава региона уже объявлял о больничном: тогда он тоже обещал вернуться на работу к понедельнику и отмечал, что на него уже «врачи ругаются», потому что он долго оттягивал с больничным. В тот раз Гладков сообщил, что у него нет ничего серьёзного.

Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Губернатор#Больничный#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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