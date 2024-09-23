Вынужден признать — отдых нужен всем: Гладков объявил об отпуске

Posted 23 сентября, 03:55
Published 23 сентября, 03:55
Modified 23 сентября, 03:57
Updated 23 сентября, 03:57
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в вечернем обращении к белгородцам, что взял отпуск на две недели. Глава региона признал, что отдых нужен каждому человеку, и пообещал, что вернётся к работе с новыми силами.
«Вынужден признать, что всё-таки отпуск нужен каждому человеку. Все заместители, министры, главы администраций находятся на рабочих местах, буду держать ситуацию на контроле. Постараюсь вернуться — и ещё в большем качестве, в большем объёме решать те задачи, что вы перед нами ставите, что ставит оперативная обстановка», — заявил Гладков.