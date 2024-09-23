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Posted 23 сентября, 03:55

Published 23 сентября, 03:55

Modified 23 сентября, 03:57

Updated 23 сентября, 03:57

Вячеслав Гладков ушёл в отпуск на две недели

Вынужден признать — отдых нужен всем: Гладков объявил об отпуске

23 сентября 2024, 03:55
Фото: Страница Гладкова в ВК

Вячеслав Гладков ушёл в отпуск на две недели

Сюжет
Губернатор
Глава Белгородской области рассказал, что эту и следующую недели он будет в отпуске. Все заместители и министры в правительстве региона будут находиться на рабочих местах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в вечернем обращении к белгородцам, что взял отпуск на две недели. Глава региона признал, что отдых нужен каждому человеку, и пообещал, что вернётся к работе с новыми силами.

«Вынужден признать, что всё-таки отпуск нужен каждому человеку. Все заместители, министры, главы администраций находятся на рабочих местах, буду держать ситуацию на контроле. Постараюсь вернуться — и ещё в большем качестве, в большем объёме решать те задачи, что вы перед нами ставите, что ставит оперативная обстановка», — заявил Гладков.
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#Евгений Грицков#Общество#Губернатор#Отпуск#Вячеслав Гладков
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