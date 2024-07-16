Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику

Ранее на одной из прямых трансляций Вячеслав Гладков заявил, что он не может сидеть в кабинете, поэтому всегда выезжает на места по Белгородской области и старается как можно чаще посещать важные мероприятия. Также 2 мая стало известно, что губернатора наградят орденом Мужества в Кремле за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.