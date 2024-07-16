Гладков рассказал белгородцам, что уходит на больничный, но вернётся к понедельнику

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал видеообращение, чтобы сказать, что он уходит на больничный, потому что на него уже «врачи ругаются». Ни ничего страшного, как уточнил, нет.
«Добрый вечер, дорогие друзья! Не удаётся мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, поэтому врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо. Но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем, для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, заняться решением тех проблем, тех задач, которые стоят перед нами. Поэтому ухожу на больничный, но остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области. Просто нужно немножко отлежаться, надеюсь, что до понедельника поправлю своё здоровье и выйду на работу. Утренние, вечерние сообщения, конечно, постараюсь регулярно отправлять», — рассказал губернатор Белгородской области.
Ранее на одной из прямых трансляций Вячеслав Гладков заявил, что он не может сидеть в кабинете, поэтому всегда выезжает на места по Белгородской области и старается как можно чаще посещать важные мероприятия. Также 2 мая стало известно, что губернатора наградят орденом Мужества в Кремле за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.