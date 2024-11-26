bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 08:27

Published 26 ноября, 08:27

Modified 26 ноября, 08:28

Updated 26 ноября, 08:28

Холм рядом с «Олимпией»

Вместо меловой «кучи» у белгородской «Олимпии» сделают смотровую площадку

26 ноября 2024, 08:27
Фото: «Белгород — это интересно». Холм рядом с «Олимпией»

Гладков рассказал о проекте смотровой площадки у белгородской «Олимпии»

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы, тоскующие по так полюбившемуся им месту — высокому холму на правом берегу водохранилища, поинтересовались, «компенсируют» ли власти утраченную инфраструктуру и построят ли вместо неё смотровую площадку.

Губернатор согласен, что место было очень красивым, но попало не в те руки. Проект по организации смотровой площадки есть, его делали под руководством главного тренера сборной России по лыжам Елены Вяльбе.

Напомним, что меловую гору в районе велолыжероллерной трассы «Олимпия» снесли.

«Точка была великолепная, красивая, только холм безобразный. То есть это инициатива одного человека, который без контроля, без согласования, без разрешения насыпал данную, к сожалению, могу назвать только кучей. И у нас там появилась проблема», — пояснил Вячеслав Гладков.

Где точно будет располагаться площадка — неизвестно, но с этим собираются определиться уже в 2025 году.

В Белгороде могут обустроить площадку на Меловой горе
Узнать подробнее
Читайте также:
Вяльбе плохого не посоветует: Гладков ответил на вопрос о работах на трассе «Олимпия»Здание храма на Меловой горе в Белгороде узаконили через судМеловые горы, блогеры и грубые люди: что знают петербуржцы о Белгороде
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Олимпия#Белгород#Смотровая площадка#Велолыжероллерная трасса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика