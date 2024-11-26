Вместо меловой «кучи» у белгородской «Олимпии» сделают смотровую площадку

Posted 26 ноября, 08:27
Published 26 ноября, 08:27
Modified 26 ноября, 08:28
Updated 26 ноября, 08:28
Губернатор согласен, что место было очень красивым, но попало не в те руки. Проект по организации смотровой площадки есть, его делали под руководством главного тренера сборной России по лыжам Елены Вяльбе.
Напомним, что меловую гору в районе велолыжероллерной трассы «Олимпия» снесли.
«Точка была великолепная, красивая, только холм безобразный. То есть это инициатива одного человека, который без контроля, без согласования, без разрешения насыпал данную, к сожалению, могу назвать только кучей. И у нас там появилась проблема», — пояснил Вячеслав Гладков.
Где точно будет располагаться площадка — неизвестно, но с этим собираются определиться уже в 2025 году.