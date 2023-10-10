Здание храма на Меловой горе в Белгороде узаконили через суд

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Согласно картотеке дел, местная религиозная организация православный Приход храма Святой Троицы Белгорода Белгородской и Старооскольской епархии Русской православной церкви Московского Патриарха обратилась в суд с заявлением. Истец попросил признать права собственности на здание храма общей площадью 66,8 «квадратов» и здание трапезной (240,5 кв. м.) на ул. Студенческая, 2б в областном центре. Ответчиком выступила мэрия Белгорода.
Суд требования религиозной организации удовлетворил. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Напомним, ранее в мэрии областного Бел.Ру сообщили, что строительство зданий храма и трапезной на арендованном земельном участке было без получения разрешения на строительство. Поэтому было невозможно оформить права собственности на объект во внесудебном порядке.