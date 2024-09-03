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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Меловая гора в Белгороде, где в праздничные даты поднимают знамя

В Белгороде могут обустроить площадку на Меловой горе

3 сентября 2024, 13:05
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Меловая гора в Белгороде, где в праздничные даты поднимают знамя
С предложением обустроить площадку, где в праздничные даты поднимают знамя, обратились общественники. Подробнее об инициативе рассказали в пресс-службе мэрии.

Руководители Белгородского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ на встрече с мэром Белгорода Валентином Демидовым предложили обустроить площадку на Меловой горе, где в памятные даты поднимают знамя над городом. Этот вопрос ещё предстоит проработать.

А вот на второе предложение — создание карты повременных боевых действий советских воинов при освобождении Белгорода от немецко-фашистских захватчиков — нужно только найти финансирование. Инициативу глава администрации уже поддержал.

На карте отразят подвиги подразделений и отдельных бойцов, её можно будет использовать в учебном процессе. Возможно, карта будет интерактивной. К созданию привлекут историков и краеведов.

В дальнейшем общественники предложили создать тур с экскурсиями по маршрутам наступления бойцов Красной Армии. Мэр поручил коллегам проконсультировать организацию по вопросам участия в грантовых конкурсах.

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