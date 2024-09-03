В Белгороде могут обустроить площадку на Меловой горе

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Руководители Белгородского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ на встрече с мэром Белгорода Валентином Демидовым предложили обустроить площадку на Меловой горе, где в памятные даты поднимают знамя над городом. Этот вопрос ещё предстоит проработать.
А вот на второе предложение — создание карты повременных боевых действий советских воинов при освобождении Белгорода от немецко-фашистских захватчиков — нужно только найти финансирование. Инициативу глава администрации уже поддержал.
На карте отразят подвиги подразделений и отдельных бойцов, её можно будет использовать в учебном процессе. Возможно, карта будет интерактивной. К созданию привлекут историков и краеведов.
В дальнейшем общественники предложили создать тур с экскурсиями по маршрутам наступления бойцов Красной Армии. Мэр поручил коллегам проконсультировать организацию по вопросам участия в грантовых конкурсах.