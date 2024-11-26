Белгородцы продают дома с бункерами: топ объявлений от 400 тыс. до 20 млн рублей

В селе Крутой Лог Белгородского района владелец выставил объявление с продажей дачи на 40 кв. м. Постройка не закончена — нет ни крыши, ни окон. Вместе с домом участок 8 соток. Вода и электричество не подводили, но возможность такая есть. Отдельно пишут о том, что под домом есть металлический бункер, а в скобках приписка, «что немаловажно в наше время».