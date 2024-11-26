Белгородцы продают дома с бункерами: топ объявлений от 400 тыс. до 20 млн рублей

Posted 26 ноября, 07:54
Published 26 ноября, 07:54
Modified 26 ноября, 07:56
Updated 26 ноября, 07:56
В Белгородской области продают участки и жилые дома с бункерами. Некоторые владельцы особенно отмечают этот факт в объявлении о продаже. Журналисты Бел.Ру изучили такие сообщения в сервисе для объявлений и составили топ-5 ну очень безопасного жилья.
В селе Крутой Лог Белгородского района владелец выставил объявление с продажей дачи на 40 кв. м. Постройка не закончена — нет ни крыши, ни окон. Вместе с домом участок 8 соток. Вода и электричество не подводили, но возможность такая есть. Отдельно пишут о том, что под домом есть металлический бункер, а в скобках приписка, «что немаловажно в наше время».
В микрорайоне Маришкин Лог Старого Оскола продают участок 16 соток. Свет и газ подведён. На участке есть забор, ворота и калитка, а также беседка и сад с плодоносящими деревьями, кустарниками, цветы, газон с системой полива.
Всё это с видеонаблюдением по всей площади, тротуарами, вольером для собаки, а также сараем с подземным бункером.
Ещё один лот в топе из Белгородского района. В Таврово продают дом на 218 кв. м. на участке 15 соток. Стены — из газобетона толщиной 40 см. Есть мансарда, и все коммуникации подведены. Цокольный этаж монолитный с гидроизоляцией и утеплением — это бункер с печью и канализацией.
Кроме двух домов, на территории есть баня с верандой, мангальная зона и гараж с погребом, который автор называет «почти бункером». В коттедже есть газ, электричество, вода, канализация, отопление.
На участке фруктовый сад: яблони, груши, абрикосы, черешня, виноград. Продаёт мужчина дом из-за переезда в другой регион за 15 млн рублей.
Обойдётся дом в 256 кв. м. на участке 26 соток в 20 млн рублей. Из него открывается вид на Белгородское водохранилище и Пикник-Парк. До берега всего 250 м.
Кроме сада, теплицы, летней кухни, бани, есть бункер «готовый», что бы это ни значило.