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Бизнес в Белгородской области за год заметно увеличил продажу активов

Бизнес в Белгородской области за год заметно увеличил продажу активов

22 апреля 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году белгородский бизнес увеличил реализацию своих основных фондов в 2,9 раза. Данные представила аналитическая служба сети FinExpertiza.

По итогам 2023 года выручка бизнеса в Белгородской области от продажи основных средств выросла на 191,3% и достигла 13,5 млрд рублей. В 2022 году бизнес реализовал основные средства на сумму в 4,5 млрд рублей.

В Воронежской области выручка предприятий от продажи активов увеличилось на 14,6%, до 3,5 млрд рублей. В Тамбовской области выручка выросла на 24,5%, до 1,6 млрд рублей.

В Курской области, наоборот, сократились продажи основных средства на 7,6%, до 1 млрд рублей. Аналогичная ситуация — в Липецкой области. Здесь выручка от продажи основных средств сократилась на 31,5%, до 2,1 млрд рублей.

В целом в прошлом году российские крупные и средние предприятия продали основные средства на 940 млрд рублей, что на 24% меньше, чем в 2022 году. Отмечается, что такая отрицательная динамика по этому показателю фиксируется впервые с 2015 года.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Активы
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