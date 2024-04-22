Бизнес в Белгородской области за год заметно увеличил продажу активов

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
По итогам 2023 года выручка бизнеса в Белгородской области от продажи основных средств выросла на 191,3% и достигла 13,5 млрд рублей. В 2022 году бизнес реализовал основные средства на сумму в 4,5 млрд рублей.
В Воронежской области выручка предприятий от продажи активов увеличилось на 14,6%, до 3,5 млрд рублей. В Тамбовской области выручка выросла на 24,5%, до 1,6 млрд рублей.
В Курской области, наоборот, сократились продажи основных средства на 7,6%, до 1 млрд рублей. Аналогичная ситуация — в Липецкой области. Здесь выручка от продажи основных средств сократилась на 31,5%, до 2,1 млрд рублей.
В целом в прошлом году российские крупные и средние предприятия продали основные средства на 940 млрд рублей, что на 24% меньше, чем в 2022 году. Отмечается, что такая отрицательная динамика по этому показателю фиксируется впервые с 2015 года.