Белгородская область вошла в топ-5 регионов в ЦФО по выручке нефтегазовых компаний

Общая выручка крупного и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли в 2023 году в Белгородской области выросла на 5% — с 2,2 трлн рублей до 2,4 трлн рублей. По итоговой сумме Белгородская область попала в топ-5 регионов в Центральном федеральном округе. Выше показатели только в Москве, Подмосковье и Воронежской области.