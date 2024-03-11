Белгородская область вошла в топ-5 регионов в ЦФО по выручке нефтегазовых компаний

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Общая выручка крупного и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли в 2023 году в Белгородской области выросла на 5% — с 2,2 трлн рублей до 2,4 трлн рублей. По итоговой сумме Белгородская область попала в топ-5 регионов в Центральном федеральном округе. Выше показатели только в Москве, Подмосковье и Воронежской области.
Так, в соседнем регионе рост составил 10,6%. Выручка за 2023 год в Воронежской области составила 2,3 трлн рублей.
Что касается остальных регионов Центрального Черноземья, то в Курской области общая выручка за прошлый год составила 1,2 трлн рублей. Рост составил — 17,2%.
В Липецкой области выручка нефтегазовых компаний составила 1,9 трлн рублей. Показатели за год выросли на 13%.
В Тамбовской области выручка за год увеличилась на 15,5%. Выручка компаний достигла 816 млрд рублей.
В целом по России выручка крупных и средних предприятий за год превысила 250 трлн рублей. Показатель увеличился на 10,5%. Максимальный рост доходов был зафиксирован на Чукотке (+50,1%), в Амурской области (+43%) и Чечне (+32,3%).
В четырёх регионах замечено снижение поступления средств. Такая ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге (-14,1%), Кемеровской области (-8,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (-2,7%) и Новгородской области (-0,4%).