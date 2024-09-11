«Уезжаю в другую страну»: в Белгороде продают даже ларьки с шаурмой и кальянную

Журналисты Бел.Ру изучили предложения на «Авито» и выяснили, что в областном центре с молотка уходит достаточно много «готового» бизнеса. К примеру, среди предложений — производство бумажных эко-ручек с нанесением логотипов. Стоимость — 2 млн рублей. В объявлении указано, что производство находится в Белгороде. С молотка уходит всё оборудование: станки, пресс, компрессор и даже УФ-принтер. После продажи новый владелец также получит сайт, почту и базу клиентов.