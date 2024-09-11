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Posted 11 сентября, 06:35

Published 11 сентября, 06:35

Modified 11 сентября, 06:37

Updated 11 сентября, 06:37

В Белгороде появилось много объявлений о продаже готового бизнеса

«Уезжаю в другую страну»: в Белгороде продают даже ларьки с шаурмой и кальянную

11 сентября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде появилось много объявлений о продаже готового бизнеса

Сюжет
Новости Белгорода
Сколько стоит готовый бизнес в областном центре? К примеру, производство бумажных эко-ручек можно купить за 2 млн рублей, а кафе шаурмы с авторским дизайном — за 2,9 млн рублей. Что ещё продают в Белгороде — в материале Бел.Ру.

Есть возможность начать бизнес с чистого листа или приобрести уже существующий со всеми активами и командой. В определённом контексте последнее представляется проще, однако важно быть в курсе потенциальных рисков.

Соблазнительно стать владельцем бизнеса с налаженными связями, заключёнными сделками, остаётся лишь продолжить его развитие, не сталкиваясь при этом с чужими проблемами. Но следует помнить, что покупка «готового» бизнеса целесообразна только в определённых ситуациях и требует наличия соответствующих знаний и умений.

Эко-ручки с логотипами

Журналисты Бел.Ру изучили предложения на «Авито» и выяснили, что в областном центре с молотка уходит достаточно много «готового» бизнеса. К примеру, среди предложений — производство бумажных эко-ручек с нанесением логотипов. Стоимость — 2 млн рублей. В объявлении указано, что производство находится в Белгороде. С молотка уходит всё оборудование: станки, пресс, компрессор и даже УФ-принтер. После продажи новый владелец также получит сайт, почту и базу клиентов.

Фото: "Авито".

Кальянная со штатом

Продают в центре Белгорода и готовую кальянную. Её оценили в 2,3 млн рублей. Общая площадь помещения — 115 «квадратов». В описании указано, что в заведении сделан ремонт, есть всё оборудование для работы, а арендная плата — лояльная. Штат укомплектован. При встрече возможен торг.

Фото: "Авито".

Студия маникюра с солярием

С молотка за 1,1 млн рублей уходит студия маникюра. Площадь помещения — 97 «квадратов». Внутри семь рабочих мест для мастеров маникюра и два рабочих местах для мастеров педикюра. Есть отдельный кабинет с солярием. Если покупатель откажется от солярия, то стоимость студии составит 800 тысяч рублей. В описании указано, что продажа срочная.

Фото: "Авито".

Производство сувениров с соцсетями

За 14 млн рублей в Белгороде продаётся «готовый» бизнес по производству сувениров. Это интернет-магазин. В причинах продажи указано, что собственник переезжает в другую страну. В «готовый» бизнес входит: арендованный офис, гравировальные станки, мастер гравировки, два менеджера по продажам, смм-менеджер, дизайнер, бухгалтер, мебель и офисная техника. Также новому собственнику передадут социальные сети и базу клиентов.

Фото: "Авито".

Салон с клиентами

Действующий салон красоты на Харгоре хотят продать за 600 тысяч рублей. Собственник передаст салон с оборудованием, мебелью и наработанной клиентской базой.

Фото: "Авито".

Комплекс на «педколледже»

На Харгоре, а именно на остановке «Педколледж», продаётся торгово-остановочный комплекс. Стоимость — 1,8 млн рублей. В объявлении указано, что объект обеспечен системами электроснабжения, а договор аренды земельногo участкa пролонгирован на пять лет, начиная с 1 июля 2024 года. При этом арендная платa за весь период уже оплачена.

Фото: "Авито".

Мини-шашлычная

Продаётся в центре Белгорода мини-шашлычная, которая продаёт шашлыки, шаурму, бургеры, хот-доги и картошку фри. Точка работает пять лет. За неё продавец хочет получить 350 тысяч рублей. Причину продажи собственник не раскрывает, сообщив, что озвучит её при встрече.

Фото: "Авито".

Кофейня без вложений

На Святo-Троицком бульваре продают кофейню. Её оценили в 2,2 млн рублей. Заведение также работает пять лет. Всё оборудование и мебель находятся в собственности. Площадь основного зала — 51 «квадрат» (15 посадочных мест). Также есть два подсобных помещения и небольшая веранда перед входом. В описании указано, что бизнес не требует каких-либо вложений.

Фото: "Авито".

Общепит с площадкой на крыше

Нового владельца ждёт ещё один «готовый» бизнес общепита. В стоимость входит помещение площадью более 110 квадратных метров, оборудование кухни и мойки, оборудование бара, посуда, мебель и декор. Также в заведении есть большая летняя площадка на крыше здания и алкогольная лицензия. Стоимость лота — 13 млн рублей.

Фото: "Авито".

Кафе-шаурмячная

Продают в Белгороде федеральную франшизу кафе-шаурмячной «Гриль и Лаваш». Площадь помещения — 80 квадратных метров. Есть отдельный вход. В меню заведения: шаурма, гриль, закуски, обеды. Стоимость бизнеса — 2,9 млн рублей. В описании указано, что прибыль в месяц от точки достигает 400 тысяч рублей. Запуск заведения занимает от одного месяца. В штат потребуется шесть человек.

Фото: "Авито".
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