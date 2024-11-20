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Posted 20 ноября, 09:47

Published 20 ноября, 09:47

Modified 20 ноября, 09:47

Updated 20 ноября, 09:47

Канализационные стоки попадали на участок в Разумном

Белоблводоканал загрязнил почву стоками, надеясь на безнаказанность

20 ноября 2024, 09:47
Фото: 1MI. Канализационные стоки попадали на участок в Разумном

Директор филиала Белоблводоканала пытался оспорить решение по делу о порче земли

Директор филиала арендовал землю, на территорию которой сливали канализационные стоки. Его привлекли к ответственности, но он, будучи уверенным в своей правоте, решил обжаловать решение суда. Подробности сообщили в пресс-службе межрегионального Россельхознадзора.

В июле 2024 года директора филиала «Белгородский» ГУП «Белоблводоканал» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ из-за загрязнения канализационными стоками земельного участка сельскохозяйственного назначения у посёлка Разумное Белгородского района.

Специалисты Россельхознадзора взяли анализ повреждённой почвы, который показал загрязнение общими колиформными бактериями и энтерококками. Директор полагал, что раз только арендует земли, то может безнаказанно загрязнять почву канализационными водами, поэтому решил обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Однако Октябрьский суд вину белгородца подтвердил.

Добавим, что наказание для должностных лиц по статье за порчу земель — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Разумное#Ущерб#Загрязнение#Почва#Белгород#Белоблводоканал#Стоки
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