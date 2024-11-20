Белоблводоканал загрязнил почву стоками, надеясь на безнаказанность

Posted 20 ноября, 09:47
Published 20 ноября, 09:47
Modified 20 ноября, 09:47
Updated 20 ноября, 09:47
В июле 2024 года директора филиала «Белгородский» ГУП «Белоблводоканал» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ из-за загрязнения канализационными стоками земельного участка сельскохозяйственного назначения у посёлка Разумное Белгородского района.
Специалисты Россельхознадзора взяли анализ повреждённой почвы, который показал загрязнение общими колиформными бактериями и энтерококками. Директор полагал, что раз только арендует земли, то может безнаказанно загрязнять почву канализационными водами, поэтому решил обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Однако Октябрьский суд вину белгородца подтвердил.
Добавим, что наказание для должностных лиц по статье за порчу земель — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа.