Белоблводоканал загрязнил почву стоками, надеясь на безнаказанность

Специалисты Россельхознадзора взяли анализ повреждённой почвы, который показал загрязнение общими колиформными бактериями и энтерококками. Директор полагал, что раз только арендует земли, то может безнаказанно загрязнять почву канализационными водами, поэтому решил обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Однако Октябрьский суд вину белгородца подтвердил.