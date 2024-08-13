«Бездействие» Белоблводоканала обернулось для него крупным штрафом

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Специалисты госконтроля установили, что сотрудники Белгородского областного водоканала некачественно следят за состоянием канализационных насосных станций. Из-за этого жидкие коммунальные отходы неоднократно вытекали из канализационных люков на почву. В результате водоканал нанёс ущерб окружающей среде на сумму более чем 800 тысяч рублей.
Межрайонный прокурор обратился в суд с иском, требуя взыскать с водоканала причинённый ущерб в пользу регионального управления экоохотнадзора. Суд удовлетворил исковое требование.
Исполнение судебных актов прокурор взял на личный контроль.
Напомним, что ранее на неоднократную утечку канализации жаловались жители Белгорода. По их словам, на протяжении двух лет каждые несколько месяцев по тротуару протекают стоки вместе с туалетной бумагой и фекалиями.