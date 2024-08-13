bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Белоблводоканал оштрафовали на 800 тысяч за ущерб почве

«Бездействие» Белоблводоканала обернулось для него крупным штрафом

13 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI

Белоблводоканал оштрафовали на 800 тысяч за ущерб почве

Водоканал недостаточно хорошо следил за состоянием канализационных насосных станция, из-за чего произошёл слив стоков в почву. Нарушения потребовала устранить Валуйская межрайонная прокуратура.

Специалисты госконтроля установили, что сотрудники Белгородского областного водоканала некачественно следят за состоянием канализационных насосных станций. Из-за этого жидкие коммунальные отходы неоднократно вытекали из канализационных люков на почву. В результате водоканал нанёс ущерб окружающей среде на сумму более чем 800 тысяч рублей.

Межрайонный прокурор обратился в суд с иском, требуя взыскать с водоканала причинённый ущерб в пользу регионального управления экоохотнадзора. Суд удовлетворил исковое требование.

Исполнение судебных актов прокурор взял на личный контроль.

Напомним, что ранее на неоднократную утечку канализации жаловались жители Белгорода. По их словам, на протяжении двух лет каждые несколько месяцев по тротуару протекают стоки вместе с туалетной бумагой и фекалиями.

«Течёт по тротуару с бумагой и фекалиями»: белгородцы — о проблеме с канализацией
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новой жизни в Белгороде не хотят решать проблему с водоснабжением?Свет дали, но воду полностью вернут ночью: водоканал — о возникшей проблемеГладков позвонил в водоканал, чтобы узнать о ситуации после пропажи света в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Экология#Ущерб#Окружающая среда#Белгородский водоканал#Белгород#Валуйский горокруг
Подпишитесь
Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
Сегодня, 09:09
Белгородский журналист, «опознанный» на скандальном видео, рассказал свою историю
Сегодня, 08:02
Как раньше или отдельно по кабинетам? Как организуют уроки в школах Белгорода
Сегодня, 06:47
Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?
Сегодня, 07:02
Небо над Белгородской областью озарило невероятно красивое сияние: фото
Сегодня, 06:41
Почему белгородцев просили посмотреть на небо в эти выходные?
Сегодня, 06:39