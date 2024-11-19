В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

Распродажу 11.11 в мире также называют «Днём холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днём шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Чёрной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.