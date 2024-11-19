В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

Posted 19 ноября, 08:34
Published 19 ноября, 08:34
Modified 19 ноября, 08:36
Updated 19 ноября, 08:36
Как показал анализ продаж, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.
В дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в два раза больше гаджетов по сравнению со средненедельными показателями, а их траты также показали двукратный рост.
Среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno, Xiaomi и Samsung. Самыми топовыми брендами наушников оказались Realme Buds T300, умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.
При этом рост спроса на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. Продажи умных часов в количественном выражении за 9 месяцев увеличились почти на 40% год к году.
Интерес покупателей к онлайн-распродаже в этом году существенно вырос. Число проданных гаджетов в интернет-магазине МегаФона оказалось выше на 53%, чем в 2023-м.
«Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией — вплоть до половины стоимости. Как и год назад, мы видим самый высокий интерес именно к смартфонам, наушникам и умным часам. Эти категории сегодня являются лидерами рынка, поэтому клиенты ожидаемо стремились приобрести их в дни распродажи по выгодной цене», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Распродажу 11.11 в мире также называют «Днём холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днём шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Чёрной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.