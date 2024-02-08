МегаФон обеспечил связью федеральную трассу у Полярного круга

Трасса Надым — Салехард проходит через субарктический и умеренный климатические пояса, где в зимние месяцы температура может опускаться до 50 градусов мороза. В столь экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности, когда в случае аварии счет идет на часы.