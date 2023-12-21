Число пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет абонентам в праздники?

Для передачи голоса во время звонка технология использует доступную сеть Wi-Fi, а не базовую станцию. Именно благодаря этому можно дозвониться до собеседника, даже если движение радиосигнала затрудняется. Согласно данным билайн, 70% абонентов подключаются к Wi-Fi дома. А половина тех, кто пользуется общественным Wi-Fi, подключаются к нему в кафе и ресторанах. Ещё четверть — в ТЦ, магазинах, а также в аэропортах и на вокзалах. Во всех этих местах может пригодиться VoWiFi, особенно если во время похода по магазинам потребовалось позвонить родным и уточнить, какие продукты нужно докупить для новогоднего стола.