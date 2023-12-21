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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:58

VoWiFi

Число пользователей VoWiFi удвоилось: как технология поможет абонентам в праздники?

21 декабря 2023, 14:57
Фото: 1MI
VoWiFi
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В новогоднюю ночь, когда все веселятся и наслаждаются праздником, поддержание связи с близкими становится особенно важным. Однако в некоторых случаях сигнал связи может ослабевать, что затрудняет общение.

Например, когда звонок совершается с последних этажей «высоток» или из ресторана, который размещается на цокольном этаже. Именно в таких ситуациях технология VoWiFi (Voice over Wi-Fi — «Голос через Wi-Fi) может стать незаменимым инструментом для обеспечения надёжной связи в праздничную суету. В среднем у пользователей VoWiFi треть голосовых вызовов проходит через эту технологию.

Для передачи голоса во время звонка технология использует доступную сеть Wi-Fi, а не базовую станцию. Именно благодаря этому можно дозвониться до собеседника, даже если движение радиосигнала затрудняется. Согласно данным билайн, 70% абонентов подключаются к Wi-Fi дома. А половина тех, кто пользуется общественным Wi-Fi, подключаются к нему в кафе и ресторанах. Ещё четверть — в ТЦ, магазинах, а также в аэропортах и на вокзалах. Во всех этих местах может пригодиться VoWiFi, особенно если во время похода по магазинам потребовалось позвонить родным и уточнить, какие продукты нужно докупить для новогоднего стола.

Преимуществами технологии воспользовались уже многие абоненты билайн. За один только 2023 год они наговорили свыше миллиарда минут через сеть Wi-Fi. Почти миллион абонентов регулярно звонят с помощью VoWiFi. Пользуются технологией в основном абоненты в возрасте от 25 до 55 лет. Согласно нашим данным, они — активные интернет-серферы, много говорят по телефону, много пользуются соцсетями, мессенджерами, интересуются мобильными играми и путешествиями. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины.

Подключить функцию VoWiFi можно в настройках смартфона. Подробности о сервисе и список устройств, которые его поддерживают, можно посмотреть здесь.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

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