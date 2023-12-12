Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

«Благодаря сервису „Управляемый Wi-Fi“ бизнес получает ещё один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — ещё один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд (2). При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи», — рассказал Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».