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Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения

12 декабря 2023, 15:10
Фото: ru.freepik.com
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В сервис «Управляемый Wi-Fi (технология беспроводной передачи данных)» добавлен новый способ идентификации пользователей — Мобильный ID. билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».

Торговые центры, аэропорты, кафе и другие компании, использующие сервис билайна, теперь могут предложить посетителям беспроводной доступ в интернет с регистрацией через Мобильный ID.

Сервис «Управляемый Wi-Fi» от билайн помогает бизнесу соблюдать требования российского законодательства об обязательной идентификации пользователей публичных интернет-сетей, а также открывает дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами. Например, за счёт брендирования страницы входа в сеть и размещения на ней рекламных блоков, предоставления статистики подключений.

Чтобы воспользоваться доступом в интернет с помощью сервиса «Управляемый Wi-Fi», пользователь может выбрать один из способов подтверждения входа: через смс, портал «Госуслуг» (ЕСИА) или теперь и Мобильный ID.

Мобильный ID — быстрое и безопасное решение для идентификации без смс и установки дополнительных приложений, которое доступно абонентам компаний-операторов «большой четвёрки» и работает даже на кнопочных телефонах. Пользователь вводит на странице авторизации свой номер телефона и принимает условия предоставления услуги. После этого на его устройстве появляется всплывающее пуш-сообщение от сотового оператора с просьбой подтвердить вход нажатием на экран. Вводить дополнительный код доступа не нужно.

«Благодаря сервису „Управляемый Wi-Fi“ бизнес получает ещё один канал взаимодействия с клиентами, а сами клиенты — дополнительный комфорт во время визита, ожидания или, например, поездки на транспорте. Мы уделяем большое внимание удобству и безопасности сервиса, и интеграция Мобильного ID — ещё один шаг в этом направлении. Вход с использованием Мобильного ID, как правило, занимает не более пяти секунд (2). При этом доступ к информации о пользователе, которая хранится у сотового оператора, предоставляется по зашифрованному каналу связи», — рассказал Усмонали Каримов, владелец продукта «Управляемый Wi-Fi» ПАО «ВымпелКом».

По данным исследования «ТМТ Консалтинг», на конец 2022 года в России насчитывалось 191,1 тыс. публичных точек Wi-Fi доступа, организованных и обслуживаемых операторами связи, при этом ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) занимает второе место на рынке по размеру сети. Основными заказчиками услуг выступают компании из сфер транспорта, розничной торговли, торговые и бизнес-центры, медицинские и фитнес-центры, салоны красоты, банки, компании сферы услуг, АЗС.

(1) — Услуга оператора сотовой сети по идентификации пользователей на сторонних ресурсах.

(2) — Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами билайн по результатам оказания услуг. Сведения носят информационно-справочный характер, билайн не гарантирует достижение указанных результатов.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: www.beeline.ru

erid: LjN8KBmMZ

#Белгородская область#Безопасность#Билайн#Идентификация#Регистрация#Розничная торговля#Торговые центры#Wi-fi#Белгород#Кристина Семенчук#Мобильный ID
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