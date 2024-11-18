Белгородские организации будут платить налоги по-другому с января

Posted 18 ноября, 08:34
Published 18 ноября, 08:34
Modified 18 ноября, 09:11
Updated 18 ноября, 09:11
По словам Поповой, с 1 июля 2022 года в четырёх субъектах РФ (Москва, Калужская, Московская области и Республика Татарстан) стартовал эксперимент по применению специального нового налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (автоУСН). Этот налоговой режим имеет несколько отличительных особенностей в сравнении с традиционными моделями налогообложения:
С 1 января 2025 года эксперимент по внедрению автоУСН распространяется на все регионы страны при условии принятия соответствующего регионального закона. Основные параметры режима автоУСН:
Применять новый налоговый режим могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей.
Подробности на фото:
Объектом налогообложения автоУСН являются по аналогии с традиционной упрощённой системой полученные доходы либо доходы за вычетом расходов. Выбор объекта налогоплательщиком производится добровольно. При этом от вида объекта налогообложения зависит ставка налога. Подробности на фото:
Доходы и расходы в целях формирования налоговой базы определяются на основании банковских транзакций, а также данных контрольно-кассовой техники. При этом налогоплательщики должны иметь расчётные счета в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме.
При применении автоУСН действуют единые правила на всей РФ. Установление льгот и пониженных ставок на региональном уровне не предусмотрена. Налог распределяется следующим образом: 46% — федеральный бюджет, а 54% — региональный.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести консультации с бизнес-сообществом, чтобы проработать данный вопрос.