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Posted 18 ноября, 08:34

Published 18 ноября, 08:34

Modified 18 ноября, 09:11

Updated 18 ноября, 09:11

Белгородские организации будут платить налоги по-другому с января

Белгородские организации будут платить налоги по-другому с января

18 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Новый налоговый режим распространится на все регионы РФ с 1 января 2025 года. Подробности рассказала руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Наталия Попова. Нововведения обсудят с бизнес-сообществом.

По словам Поповой, с 1 июля 2022 года в четырёх субъектах РФ (Москва, Калужская, Московская области и Республика Татарстан) стартовал эксперимент по применению специального нового налогового режима «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (автоУСН). Этот налоговой режим имеет несколько отличительных особенностей в сравнении с традиционными моделями налогообложения:

  • расчёт налога, подлежащий к уплате в бюджет, налоговый орган производит самостоятельно, избавляя от этой обязанности налогоплательщиков.
  • предусмотрено полное освобождение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование.

С 1 января 2025 года эксперимент по внедрению автоУСН распространяется на все регионы страны при условии принятия соответствующего регионального закона. Основные параметры режима автоУСН:

  • не нужно сдавать налоговую отчётность;
  • сокращается отчётность в СФР;
  • страховые взносы не уплачиваются.

Применять новый налоговый режим могут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 млн рублей. 

Подробности на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Объектом налогообложения автоУСН являются по аналогии с традиционной упрощённой системой полученные доходы либо доходы за вычетом расходов. Выбор объекта налогоплательщиком производится добровольно. При этом от вида объекта налогообложения зависит ставка налога. Подробности на фото:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Доходы и расходы в целях формирования налоговой базы определяются на основании банковских транзакций, а также данных контрольно-кассовой техники. При этом налогоплательщики должны иметь расчётные счета в уполномоченных банках и выплачивать зарплату только в безналичной форме.

Фото: Из оперсовещания правительства области

При применении автоУСН действуют единые правила на всей РФ. Установление льгот и пониженных ставок на региональном уровне не предусмотрена. Налог распределяется следующим образом: 46% — федеральный бюджет, а 54% — региональный.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести консультации с бизнес-сообществом, чтобы проработать данный вопрос.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Зарплата#Федеральная налоговая служба#Федеральный бюджет#Эксперимент#Налогоплательщики#Белгород#Региональный бюджет
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