Ирак возвращается в Средневековье? Девочек хотят разрешить отдавать замуж с 9 лет

Posted 17 ноября, 10:37
Published 17 ноября, 10:37
Modified 17 ноября, 10:37
Updated 17 ноября, 10:37
Предложенные изменения касаются Закона о личном статусе (Закон 188), принятого в 1959 году, который долгое время считался прогрессивным и защищал права граждан вне зависимости от их религиозной принадлежности. Если поправки будут приняты, не только возраст согласия для девочек будет снижен до 9 лет, но также существенно ограничены права женщин на развод, опеку над детьми и наследство. Эти меры вызвали бурю протестов среди правозащитников и активистов.
Представители правящей коалиции утверждают, что поправки соответствуют строгой интерпретации исламского права и направлены на защиту девочек от «аморальных отношений». Активисты боятся, что принятие поправок приведет к дальнейшему ухудшению положения женщин, усилит неравенство между полами и углубит секторальные разделения в стране.
Сара Санбар из Human Rights Watch, предупреждают, что эти изменения не только подорвут права женщин, но и полностью уничтожат их. В частности, предложенные поправки могут легализовать детские браки, подвергая девочек риску сексуального и физического насилия, а также лишая их доступа к образованию и трудовой деятельности.
Поправки уже вызвали протесты внутри страны. В августе 2024 года в Багдаде и других городах прошли акции протеста, организованные Коалицией 188 — группой активисток, выступающих против изменений в законе.
«То, к чему стремятся в парламенте, не в интересах общества, а в их личных интересах», — заявила одна из лидеров феминистского движения Атхра Аль-Хассан.
Протестующие обвиняют правительство в попытке «легализовать изнасилование детей» и наполняют социальные сети критикой в адрес новых законопроектов.
Поправки подрывают основные принципы Конституции Ирака и представляют собой угрозу для гражданского общества. Атхра Аль-Хассан заявила, что вмешательство в дела судебной системы страны является «нарушением конституции» и противоречит тем цивилизованным устоям, которые Ирак когда-то воплощал. В стране, где была первой арабской женщиной-министром и первой женщиной-судьей, сейчас возможен серьезный откат назад.
Представители правозащитных организаций также опасаются, что поправки усилят уже существующие сектационные разделения в стране.
«Поправки углубят раскол и вернут все к вопросу секты, а многие иракцы не хотят, чтобы их политическое определение зависело от религии», — пояснил доктор Ренад Мансур, старший научный сотрудник Chatham House.
Это также может привести к тому, что женщины из разных сект будут иметь различные привилегии и экономическую независимость, в то время как другие останутся в бедности и насильственных браках.
Сектационные разделения — это социальные или политические барьеры, которые возникают в результате различий между различными религиозными, этническими или политическими группами. В странах с многоконфессиональным населением, как Ирак, такие разделения могут быть особенно острыми. Например, шииты и сунниты в Ираке часто воспринимают друг друга как конкурирующие секты с противоположными интересами и идеологиями. Эти разделения могут создавать условия для насилия и углубления политической нестабильности.
Если поправки будут приняты, женщины могут лишиться права на развод, опеку над детьми и право на наследство. Это также приведет к легализации детских браков, поставив молодых девочек под угрозу сексуального и физического насилия. При этом они будут лишены доступа к образованию и трудовой деятельности, что еще больше ограничит их возможности в жизни.
Источник: telegraph.co.uk