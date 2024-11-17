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Posted 17 ноября, 10:37

Published 17 ноября, 10:37

Modified 17 ноября, 10:37

Updated 17 ноября, 10:37

Ирак возвращается в Средневековье? Девочек хотят разрешить отдавать замуж с 9 лет

Ирак возвращается в Средневековье? Девочек хотят разрешить отдавать замуж с 9 лет

17 ноября 2024, 10:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В стране обсуждают поправки к закону о личном статусе, которые могут снизить возраст согласия для девочек до 9 лет и лишить женщин ключевых прав, таких как возможность развода, опеки над детьми и наследования. Эти изменения предлагают представители консервативной шиитской коалиции в парламенте.

Поправки к закону о личном статусе

Предложенные изменения касаются Закона о личном статусе (Закон 188), принятого в 1959 году, который долгое время считался прогрессивным и защищал права граждан вне зависимости от их религиозной принадлежности. Если поправки будут приняты, не только возраст согласия для девочек будет снижен до 9 лет, но также существенно ограничены права женщин на развод, опеку над детьми и наследство. Эти меры вызвали бурю протестов среди правозащитников и активистов.

Опасности для прав женщин

Представители правящей коалиции утверждают, что поправки соответствуют строгой интерпретации исламского права и направлены на защиту девочек от «аморальных отношений». Активисты боятся, что принятие поправок приведет к дальнейшему ухудшению положения женщин, усилит неравенство между полами и углубит секторальные разделения в стране.

Сара Санбар из Human Rights Watch, предупреждают, что эти изменения не только подорвут права женщин, но и полностью уничтожат их. В частности, предложенные поправки могут легализовать детские браки, подвергая девочек риску сексуального и физического насилия, а также лишая их доступа к образованию и трудовой деятельности.

Фото: 1MI

Международный отклик и протесты в Ираке

Поправки уже вызвали протесты внутри страны. В августе 2024 года в Багдаде и других городах прошли акции протеста, организованные Коалицией 188 — группой активисток, выступающих против изменений в законе.

«То, к чему стремятся в парламенте, не в интересах общества, а в их личных интересах», — заявила одна из лидеров феминистского движения Атхра Аль-Хассан.

Протестующие обвиняют правительство в попытке «легализовать изнасилование детей» и наполняют социальные сети критикой в адрес новых законопроектов.

Конституционные нарушения и угроза для цивилизации

Поправки подрывают основные принципы Конституции Ирака и представляют собой угрозу для гражданского общества. Атхра Аль-Хассан заявила, что вмешательство в дела судебной системы страны является «нарушением конституции» и противоречит тем цивилизованным устоям, которые Ирак когда-то воплощал. В стране, где была первой арабской женщиной-министром и первой женщиной-судьей, сейчас возможен серьезный откат назад.

Фото: 1MI

Социальный раскол в стране

Представители правозащитных организаций также опасаются, что поправки усилят уже существующие сектационные разделения в стране.

«Поправки углубят раскол и вернут все к вопросу секты, а многие иракцы не хотят, чтобы их политическое определение зависело от религии», — пояснил доктор Ренад Мансур, старший научный сотрудник Chatham House.

Это также может привести к тому, что женщины из разных сект будут иметь различные привилегии и экономическую независимость, в то время как другие останутся в бедности и насильственных браках.

Сектационные разделения — это социальные или политические барьеры, которые возникают в результате различий между различными религиозными, этническими или политическими группами. В странах с многоконфессиональным населением, как Ирак, такие разделения могут быть особенно острыми. Например, шииты и сунниты в Ираке часто воспринимают друг друга как конкурирующие секты с противоположными интересами и идеологиями. Эти разделения могут создавать условия для насилия и углубления политической нестабильности.

Что будет, если поправки будут приняты?

Если поправки будут приняты, женщины могут лишиться права на развод, опеку над детьми и право на наследство. Это также приведет к легализации детских браков, поставив молодых девочек под угрозу сексуального и физического насилия. При этом они будут лишены доступа к образованию и трудовой деятельности, что еще больше ограничит их возможности в жизни.

Источник: telegraph.co.uk

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