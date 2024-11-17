Ирак возвращается в Средневековье? Девочек хотят разрешить отдавать замуж с 9 лет

Предложенные изменения касаются Закона о личном статусе (Закон 188), принятого в 1959 году, который долгое время считался прогрессивным и защищал права граждан вне зависимости от их религиозной принадлежности. Если поправки будут приняты, не только возраст согласия для девочек будет снижен до 9 лет, но также существенно ограничены права женщин на развод, опеку над детьми и наследство. Эти меры вызвали бурю протестов среди правозащитников и активистов.