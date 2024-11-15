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Posted 15 ноября, 08:45

Published 15 ноября, 08:45

Modified 15 ноября, 08:47

Updated 15 ноября, 08:47

Власти Белгорода закупают флешки с антикоррупционной символикой

Талисманы от коррупции? Мэрия Белгорода закупает странные флешки

15 ноября 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney.

Власти Белгорода закупают флешки с антикоррупционной символикой

Флеш-накопители на почти 90 тыс. рублей закупает белгородская администрация. Но флешки не обычные, они должны быть с «антикоррупционной тематикой».

Администрация Белгорода объявила закупку на флеш-накопители с антикоррупционной тематикой. По подсчётам мэрии, одна такая флешка будет стоить 499 рублей, необходимо чиновникам 180 таких гаджетов на 89,8 тыс. рублей.

Что подразумевается под «антикоррупционной тематикой», не очень понятно, но на флешках должны размещаться логотипы. Из технических требований к устройству: USB 2.0, объём — 16 ГБ, длина от 7,4 сантиметров, а ширина от 2 сантиметров. Корпус из синего пластика с логотипом, нанесённым УФ-печатью. Скорость записи данных от 5 Мбайт/с, а чтения — от 15 Мбайт/с.

Примера дизайна в закупке нет. Поэтому узнать, как именно на обычной флешке реализуют систему, которая будет вдохновлять чиновников не поддерживать коррупцию, не получилось.

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