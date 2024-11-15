Талисманы от коррупции? Мэрия Белгорода закупает странные флешки

Posted 15 ноября, 08:45
Published 15 ноября, 08:45
Modified 15 ноября, 08:47
Updated 15 ноября, 08:47
Администрация Белгорода объявила закупку на флеш-накопители с антикоррупционной тематикой. По подсчётам мэрии, одна такая флешка будет стоить 499 рублей, необходимо чиновникам 180 таких гаджетов на 89,8 тыс. рублей.
Что подразумевается под «антикоррупционной тематикой», не очень понятно, но на флешках должны размещаться логотипы. Из технических требований к устройству: USB 2.0, объём — 16 ГБ, длина от 7,4 сантиметров, а ширина от 2 сантиметров. Корпус из синего пластика с логотипом, нанесённым УФ-печатью. Скорость записи данных от 5 Мбайт/с, а чтения — от 15 Мбайт/с.
Примера дизайна в закупке нет. Поэтому узнать, как именно на обычной флешке реализуют систему, которая будет вдохновлять чиновников не поддерживать коррупцию, не получилось.