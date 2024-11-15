Талисманы от коррупции? Мэрия Белгорода закупает странные флешки

Что подразумевается под «антикоррупционной тематикой», не очень понятно, но на флешках должны размещаться логотипы. Из технических требований к устройству: USB 2.0, объём — 16 ГБ, длина от 7,4 сантиметров, а ширина от 2 сантиметров. Корпус из синего пластика с логотипом, нанесённым УФ-печатью. Скорость записи данных от 5 Мбайт/с, а чтения — от 15 Мбайт/с.