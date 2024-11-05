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Posted 5 ноября, 09:13

Published 5 ноября, 09:13

Modified 5 ноября, 09:15

Updated 5 ноября, 09:15

Игрушка сидит за решёткой.

Белгородский центр туризма «переодел» сурка — «иноагента» в документах закупки

5 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI. Игрушка сидит за решёткой.

Белгородский центр туризма убрал логотип иноагента из документов закупки

Сюжет
Туризм
На прошлой неделе центр туризма и гостеприимства Белгородской области опубликовал закупку на сувенирную продукцию. Одна из позиций — игрушка сурка с логотипом признанной нежелательной организацией-иноагентом WWF. Журналисты Бел.Ру связались с центром туризма. Что там рассказали о байбаке с подвохом?

В недавней закупке Центра туризма и гостеприимства Белгородской области появилась мягкая игрушка «Белгородский байбак» с биркой, на которой разместили логотип признанной в России иностранным агентом и нежелательной организацией международный проект по защите диких животных WWF. Подрядчик должен будет поставить брендовую сувенирную продукцию на 2,6 млн рублей.

Вскоре после публикации в СМИ и медиа этой информации документы закупки поменяли. Соответствующий приказ гласит, что описание закупки необходимо изложить в новой редакции, а срок подачи заявок продлить до 8 ноября.

Сейчас в закупке, где описывают продукцию, появилась надпись под каждой позицией, что фото иллюстративное, а готовые сувениры могут отличаться от примера.

Байкак 5 ноября 2024 годаБайкак 5 ноября 2024 года
Байкак 2 ноября 2024 годаБайкак 2 ноября 2024 года
Байкак 5 ноября 2024 года. Фото: Скриншот описания закупки
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Сам плюшевый сурок-байбак теперь на картинке выглядит по-другому. Игрушка вылезла из коробки, а бирка исчезла. Теперь мягкий грызун одет в брендовую футболку центра туризма региона.

Журналистка Бел.Ру связалась с центром гостеприимства Белгородской области, чтобы уточнить, с чем всё-таки связаны перемены.

Представительница центра туризма, которая попросила не представлять её в материале, ещё раз уточнила, что все фото — это рекомендованные образцы.

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#Алёна Мальцева#Туризм#Эксклюзив#Белгород#Закупка#Игрушка#Иностранный агент
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