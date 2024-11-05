Белгородский центр туризма «переодел» сурка — «иноагента» в документах закупки

Posted 5 ноября, 09:13
Published 5 ноября, 09:13
Modified 5 ноября, 09:15
Updated 5 ноября, 09:15
В недавней закупке Центра туризма и гостеприимства Белгородской области появилась мягкая игрушка «Белгородский байбак» с биркой, на которой разместили логотип признанной в России иностранным агентом и нежелательной организацией международный проект по защите диких животных WWF. Подрядчик должен будет поставить брендовую сувенирную продукцию на 2,6 млн рублей.
Вскоре после публикации в СМИ и медиа этой информации документы закупки поменяли. Соответствующий приказ гласит, что описание закупки необходимо изложить в новой редакции, а срок подачи заявок продлить до 8 ноября.
Сейчас в закупке, где описывают продукцию, появилась надпись под каждой позицией, что фото иллюстративное, а готовые сувениры могут отличаться от примера.
Сам плюшевый сурок-байбак теперь на картинке выглядит по-другому. Игрушка вылезла из коробки, а бирка исчезла. Теперь мягкий грызун одет в брендовую футболку центра туризма региона.
Журналистка Бел.Ру связалась с центром гостеприимства Белгородской области, чтобы уточнить, с чем всё-таки связаны перемены.
Представительница центра туризма, которая попросила не представлять её в материале, ещё раз уточнила, что все фото — это рекомендованные образцы.