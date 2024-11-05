Белгородский центр туризма «переодел» сурка — «иноагента» в документах закупки

Белгородский центр туризма убрал логотип иноагента из документов закупки

Сюжет Туризм

На прошлой неделе центр туризма и гостеприимства Белгородской области опубликовал закупку на сувенирную продукцию. Одна из позиций — игрушка сурка с логотипом признанной нежелательной организацией-иноагентом WWF. Журналисты Бел.Ру связались с центром туризма. Что там рассказали о байбаке с подвохом?