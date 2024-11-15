Новые механизмы упрощающие онлайн-торговлю разрабатывают в России

Posted 15 ноября, 06:05
Published 15 ноября, 06:05
Modified 15 ноября, 06:17
Updated 15 ноября, 06:17
Все больше компаний и частных продавцов выбирают для бизнеса не аренду торговых залов, а онлайн-площадки. Интернет-сервисы разрабатывают для пользователей все новые инструменты для более упорядоченных и выстроенных действий.
К примеру, в компании Авито решили внедрять возможности создания тематических подборок объявлений, а пользователем возможность объединить объявления в группы, видимые в профиле. Причем тематика объединения объявлений в группы может быть любой.
«В ходе общения с профессиональными продавцами мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Это позволит покупателям проще ориентироваться в многообразии выбора», — рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, который создали более 23 тысяч групп объявлений.