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Posted 15 ноября, 06:05

Published 15 ноября, 06:05

Modified 15 ноября, 06:17

Updated 15 ноября, 06:17

Новые механизмы упрощающие онлайн-торговлю разрабатывают в России

Новые механизмы упрощающие онлайн-торговлю разрабатывают в России

15 ноября 2024, 06:05
Фото: VN.RU.
Эксперты наблюдают усиление тренда на переход профессиональных участников рынка торговли в интернет.

Все больше компаний и частных продавцов выбирают для бизнеса не аренду торговых залов, а онлайн-площадки. Интернет-сервисы разрабатывают для пользователей все новые инструменты для более упорядоченных и выстроенных действий.

К примеру, в компании Авито решили внедрять возможности создания тематических подборок объявлений, а пользователем возможность объединить объявления в группы, видимые в профиле. Причем тематика объединения объявлений в группы может быть любой.

«В ходе общения с профессиональными продавцами мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений. Это позволит покупателям проще ориентироваться в многообразии выбора», — рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, который создали более 23 тысяч групп объявлений.

Нейросеть помогает пользователям выбрать лучших поставщиков услуг на Авито
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