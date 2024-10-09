Нейросеть помогает пользователям выбрать лучших поставщиков услуг на Авито

Posted 9 октября, 14:00
Published 9 октября, 14:00
Modified 9 октября, 14:02
Updated 9 октября, 14:02
Пользователи, участвующие в тестировании, смогут увидеть раздел с заголовком «Нейросеть собрала главное». Алгоритм будет анализировать мнения пользователей, выявлять общие тенденции и на их основе составлять обобщённые отзывы, разделённые на блоки «Преимущества» и «Недостатки». Если информация о мастере доступна только по одному из этих аспектов, второй блок не будет отображаться.
Покупатели получат информацию о тех качествах исполнителей, которые наиболее важны для большинства пользователей, таких как скорость выполнения работы, аккуратность, отзывчивость и общее качество услуг. Основой для работы алгоритма послужила большая языковая модель, обученная командой разработчиков Авито. Для того чтобы алгоритм мог эффективно находить и выделять ключевые моменты в отзывах, была привлечена команда AI-редакторов, которые провели разметку на основе более 20 тысяч примеров. Обучение и функционирование алгоритма осуществляется на вычислительных мощностях Авито.
На начальном этапе новая функция запущена в тестовом режиме в нескольких категориях Авито Услуг, и около 50% пользователей смогут увидеть подсказки от искусственного интеллекта. В дальнейшем планируется расширить эту функцию на другие направления платформы.
Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито, отметила: «Наши исследования показывают, что 95% пользователей читают отзывы о продавцах или исполнителях перед тем, как совершить покупку или заказать услуги в интернете. Эти отзывы помогают ориентироваться в широком ассортименте и принимать более обоснованные решения. Мы будем внимательно отслеживать отзывы пользователей, чтобы постоянно улучшать нашу модель».