Нейросеть помогает пользователям выбрать лучших поставщиков услуг на Авито

Покупатели получат информацию о тех качествах исполнителей, которые наиболее важны для большинства пользователей, таких как скорость выполнения работы, аккуратность, отзывчивость и общее качество услуг. Основой для работы алгоритма послужила большая языковая модель, обученная командой разработчиков Авито. Для того чтобы алгоритм мог эффективно находить и выделять ключевые моменты в отзывах, была привлечена команда AI-редакторов, которые провели разметку на основе более 20 тысяч примеров. Обучение и функционирование алгоритма осуществляется на вычислительных мощностях Авито.