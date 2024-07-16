Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Сергей Рыжиков стал главным тренером «Сокола». Ранее сообщалось, что в Казани футбольный клуб был выставлен на продажу на «Авито». За ФК предлагали 5,3 млн рублей.
Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, участник чемпионата мира — 2014. Рыжиков родился в Шебекино. За свою игровую карьеру дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России. Сергею удалось поработать в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также возглавить тамбовский «Спартак» в дивизионе «Б» Второй Лиги.
Напомним, что оперативная обстановка наложила свой отпечаток и на дом футболиста в Белгородской области. Осенью 2022 года жильё Рыжикова в Нижнем Ольшанце было повреждено в результате обстрела.
Кроме этого, Рыжиков не оставался безучастным к судьбе малой родины в Шебекино. В июне прошлого года во время массированных обстрелов города спортсмен призвал оказать финансовую и гуманитарную помощь землякам.