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Updated Сегодня, 14:23

Сергей Рыжиков

Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»

16 июля 2024, 14:23
Фото: ФК «Рубин»
Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков стал главным тренером казанского «Сокола»

Пресс-служба клуба рассказала о назначении Сергея Рыжикова главным тренером. Рыжиков родился в Шебекино. После завершения карьеры вратаря он стал главным тренером тамбовского «Спартака», теперь пришла очередь казанского «Сокола».
Сюжет
Футбол

Сергей Рыжиков стал главным тренером «Сокола». Ранее сообщалось, что в Казани футбольный клуб был выставлен на продажу на «Авито». За ФК предлагали 5,3 млн рублей.

Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, участник чемпионата мира — 2014. Рыжиков родился в Шебекино. За свою игровую карьеру дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России. Сергею удалось поработать в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также возглавить тамбовский «Спартак» в дивизионе «Б» Второй Лиги.

Напомним, что оперативная обстановка наложила свой отпечаток и на дом футболиста в Белгородской области. Осенью 2022 года жильё Рыжикова в Нижнем Ольшанце было повреждено в результате обстрела.

Кроме этого, Рыжиков не оставался безучастным к судьбе малой родины в Шебекино. В июне прошлого года во время массированных обстрелов города спортсмен призвал оказать финансовую и гуманитарную помощь землякам.

Дом футболиста Сергея Рыжикова пострадал во время обстрела Белгородского района
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#Татьяна Вознюк#Спорт#Футбол#Шебекино#Казань#Сокол#Новости Белгорода#Белгород#Главный тренер#Сергей рыжиков
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