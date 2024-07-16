Уроженец Шебекино стал тренером футбольного клуба, который продавали на «Авито»

Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, участник чемпионата мира — 2014. Рыжиков родился в Шебекино. За свою игровую карьеру дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России и Суперкубка России. Сергею удалось поработать в тренерском штабе Андрея Талалаева в клубах «Ахмат» и «Химки», а также возглавить тамбовский «Спартак» в дивизионе «Б» Второй Лиги.