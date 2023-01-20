Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Под Белгородом под обстрел ВСУ попал дом бывшего вратаря сборной России по футболу Сергея Рыжикова. Произошло это два месяца назад. Дом ещё строится, а сам обстрел случился в выходной день. На площадке рабочих не было, поэтому обошлось без пострадавших.
Как рассказал экс-вратарь, окна не выбило, но их всё равно придётся менять — остались дырки. Помимо этого, немного задело крышу и облицовку.
По словам Сергея Рыжикова, его родители остаются в Шебекино, но периодически приезжают к нему в Тамбов погостить. Помимо родителей, в Белгородской области живут его тёща, остальные родственники.
«Говорят: „Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим“», — рассказал Сергей Рыжиков.
Обстрел произошёл 20 ноября. В тот день сообщалось о 10 домах, получивших повреждения. Два человека пострадали.