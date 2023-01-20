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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом

Сегодня, 11:26
Фото: «Футбольный клуб “Спартак” Тамбов» в ВК
По словам Сергея Рыжикова, в здании придётся менять окна. Обстрел произошёл ещё два месяца назад. При этом родители уроженца Белгородской области остаются жить в Шебекино, сообщает «Спорт-экспресс».
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Обстрел

Под Белгородом под обстрел ВСУ попал дом бывшего вратаря сборной России по футболу Сергея Рыжикова. Произошло это два месяца назад. Дом ещё строится, а сам обстрел случился в выходной день. На площадке рабочих не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Как рассказал экс-вратарь, окна не выбило, но их всё равно придётся менять — остались дырки. Помимо этого, немного задело крышу и облицовку.

По словам Сергея Рыжикова, его родители остаются в Шебекино, но периодически приезжают к нему в Тамбов погостить. Помимо родителей, в Белгородской области живут его тёща, остальные родственники.

«Говорят: „Бабахает почти каждый день. Жутковато, конечно. Но стараемся не паниковать. Разве что на улицу без особой надобности не выходим“», — рассказал Сергей Рыжиков.

Обстрел произошёл 20 ноября. В тот день сообщалось о 10 домах, получивших повреждения. Два человека пострадали.

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#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Сергей рыжиков#Обстрел ВСУ#Повреждения#Дом#Родители
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