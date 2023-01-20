Экс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под Белгородом

Под Белгородом под обстрел ВСУ попал дом бывшего вратаря сборной России по футболу Сергея Рыжикова. Произошло это два месяца назад. Дом ещё строится, а сам обстрел случился в выходной день. На площадке рабочих не было, поэтому обошлось без пострадавших.