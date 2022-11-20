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Дом футболиста Сергея Рыжикова пострадал во время обстрела Белгородского района

Сегодня, 17:05
По данным «Фонаря», строящийся дом российского футболиста и тренера Сергея Рыжикова повредился во время обстрела села Нижний Ольшанец Белгородской области.

Сегодня утром ВСУ обстреляли село Нижний Ольшанец Белгородского района. Под огонь попал элитный микрорайон «Изумрудный». Как утверждают журналисты, пострадал дом Сергея Рыжикова: в принадлежащем футболисту здании выбило окна. 

Всего, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 10 домовладений. Кроме того, есть пострадавшие и среди местных жителей.

Число пострадавших после обстрела белгородского села Нижний Ольшанец выросло до двух
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Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, двукратный чемпион России, участник чемпионата мира 2014. Главный тренер тамбовского «Спартака». 

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#Артем Черненко#Происшествия#Операция на Украине#Белгородский район#Нижний ольшанец#Сергей рыжиков#Обстрел ВСУ
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