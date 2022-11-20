Дом футболиста Сергея Рыжикова пострадал во время обстрела Белгородского района

Сегодня утром ВСУ обстреляли село Нижний Ольшанец Белгородского района. Под огонь попал элитный микрорайон «Изумрудный». Как утверждают журналисты, пострадал дом Сергея Рыжикова: в принадлежащем футболисту здании выбило окна.
Всего, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 10 домовладений. Кроме того, есть пострадавшие и среди местных жителей.
Сергей Рыжиков — российский футболист, вратарь, двукратный чемпион России, участник чемпионата мира 2014. Главный тренер тамбовского «Спартака».