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Экс-игрок сборной России Рыжиков призвал помочь шебекинцам

13 июня 2023, 07:32
Фото: Футбольный клуб «Спартак» Тамбов / vk.com/fcspartak68
Сергей Рыжиков — бывший вратарь сборной, сейчас тренирует тамбовский «Спартак». Футболист родился в Шебекино. На фоне последних событий он призвал подписчиков оказать помощь обстреливаемому городу, пишет Sports.ru.

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков призвал помочь шебекинцам. Тренер тамбовского «Спартака» и уроженец Шебекино и ранее оказывал финансовую и гуманитарную помощь городу, а теперь просит об этом и других.

Футболист обратился к своим подписчикам в Instagram* с просьбой помочь со сбором средств для жителей города, в котором он родился.

«Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там прошло моё детство, полное счастья и мира. Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино», — пишет Рыжиков. Он добавил, что текущий год «принёс в это место ужас».

В начале июня жителям пришлось покинуть город. Они остались без домов и теперь нуждаются в помощи. Не хватает шебекинцам вещей первой необходимости, добавил футболист.

Отметим, что дом Рыжикова в Шебекино пострадал из-за обстрела в прошлом году. Там были повреждены окна, крыша и облицовка. На тот момент родные спортсмена оставались в Шебекино.

*принадлежит компании Meta, признана экстремистской, запрещена в России

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#Наталья Корявых#Тамбов#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Шебекино#Сергей рыжиков#Общество#Футболист#Сбор
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