Экс-игрок сборной России Рыжиков призвал помочь шебекинцам

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков призвал помочь шебекинцам. Тренер тамбовского «Спартака» и уроженец Шебекино и ранее оказывал финансовую и гуманитарную помощь городу, а теперь просит об этом и других.
Футболист обратился к своим подписчикам в Instagram* с просьбой помочь со сбором средств для жителей города, в котором он родился.
«Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там прошло моё детство, полное счастья и мира. Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино», — пишет Рыжиков. Он добавил, что текущий год «принёс в это место ужас».
В начале июня жителям пришлось покинуть город. Они остались без домов и теперь нуждаются в помощи. Не хватает шебекинцам вещей первой необходимости, добавил футболист.
Отметим, что дом Рыжикова в Шебекино пострадал из-за обстрела в прошлом году. Там были повреждены окна, крыша и облицовка. На тот момент родные спортсмена оставались в Шебекино.
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