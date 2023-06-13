Экс-игрок сборной России Рыжиков призвал помочь шебекинцам

«Именно там во дворе я играл с мальчишками в футбол, там прошло моё детство, полное счастья и мира. Чего не скажешь о детстве детей, которые сейчас живут или, можно сказать, жили в Шебекино», — пишет Рыжиков. Он добавил, что текущий год «принёс в это место ужас».