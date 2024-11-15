Белгородцы получат физические SIM-карты билайна для «Одного номера» на двух гаджетах

Сервис обеспечивает удобство использования одного номера на нескольких девайсах. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает два смартфона с различными операционными системами или использует одно устройство для работы, а другое — для личных дел. С помощью «Одного номера» клиенты билайна могут оставаться на связи даже во время активного отдыха или занятий спортом, не рискуя повредить дорогое устройство. Например, можно взять на рыбалку кнопочный телефон, в котором будет тот же номер, что и на основном смартфоне.