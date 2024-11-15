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Posted 15 ноября, 06:17

Published 15 ноября, 06:17

Modified 15 ноября, 06:19

Updated 15 ноября, 06:19

Белгородцы получат физические SIM-карты билайна для «Одного номера» на двух гаджетах

Белгородцы получат физические SIM-карты билайна для «Одного номера» на двух гаджетах

15 ноября 2024, 06:17
Фото: Пресс-служба билайн.
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Новости Белгорода
Услуга «Один номер» позволяет белгородцам использовать один и тот же абонентский номер на двух различных устройствах. Теперь дополнительная SIM-карта может быть как физической, так и eSIM. Среди операторов большой четверки такая возможность сейчас доступна только клиентам билайна.

Сервис обеспечивает удобство использования одного номера на нескольких девайсах. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает два смартфона с различными операционными системами или использует одно устройство для работы, а другое — для личных дел. С помощью «Одного номера» клиенты билайна могут оставаться на связи даже во время активного отдыха или занятий спортом, не рискуя повредить дорогое устройство. Например, можно взять на рыбалку кнопочный телефон, в котором будет тот же номер, что и на основном смартфоне.

С «Одним номером» отпадает необходимость постоянно переставлять SIM-карту между устройствами, что снижает риск ее поломки. Помимо этого, больше не потребуется оформлять отдельный номер для планшета с поддержкой SIM-карты. Услуги связи будут доступны на обоих устройствах, а их использование станет более гибким и комфортным.

«Один номер» с возможностью использования как физической SIM-карты, так и eSIM — значительный шаг в направлении улучшения пользовательского опыта. Наша цель — обеспечить клиентам максимальную гибкость и удобство при использовании наших услуг. Мы стремимся предложить решения, которые позволяют нашим пользователям оставаться на связи в любых условиях, не заботясь о технических ограничениях», — прокомментировал директор по продуктовому маркетингу билайна Алексей Карев.

билайн продолжает работать над расширением географии работы услуги, уже сейчас «Один номер» могут подключить клиенты оператора в Белгородской, Курской, Воронежской, Московской областях, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах.

Подключить «Один номер» с eSIM можно в мобильном приложении билайн, а для получения физической SIM-карты необходимо посетить офис обслуживания. Подробнее — на beeline.ru.

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