Интернет-магазины и сервисы могут сами подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес

Чтобы авторизоваться с помощью «Мобильного ID», пользователю онлайн-площадки не нужно устанавливать дополнительные приложения. Достаточно указать свой телефонный номер и принять условия предоставления сервиса. В ответ пользователь получит всплывающее пуш-сообщение от мобильного оператора. Вводить код доступа не требуется, нужно только нажать на экран для подтверждения входа. Весь процесс занимает не более пяти секунд. Услуга доступна для абонентов операторов «большой четвёрки».