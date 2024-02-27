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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — итоги сотрудничества в 2023 году

27 февраля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
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билайн и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвели итоги совместной работы в 2023 году по поиску и спасению пропавших и потерявшихся людей с помощью современных технологий в регионах России.

«ЛизаАлерт» — самый масштабный поисково-спасательный отряд в России. Его участники более 13 лет помогают находить и спасать людей в 64 регионах страны. Всех их объединяет неравнодушие к чужой беде и готовность прийти на помощь. Количество вовлеченных людей, безусловно, важнейшее условие для развития поисково-спасательного движения, однако масштабировать поиски, усилить влияние и эффективность отряда без технологий невозможно.

билайн был и остается ключевым партнером «ЛизаАлерт» уже более 10 лет, предоставляя ему новые технологические возможности для работы и поиска пропавших людей. Каждый год нашего сотрудничества приносит новые плоды, где эффективным результатом становится самое дорогое — спасенная человеческая жизнь.

В 2023 году отряд получил 48 320 заявок на поиск пропавших людей по всей стране, из них 38 385 человек удалось спасти.

Для поиска пропавших людей «Лиза Алерт» использует различные технологии, предоставленные билайн:

  • Горячая линия 8(800)700-54-52

Ежедневно в круглосуточном режиме «Лиза Алерт» получает заявки на поиск людей и важные свидетельства по всей стране. За прошлый год на горячую линию поступило более 127 тысяч звонков.

  • Система смс-информирования «Потеряться — не значит пропасть»

С 2018 года к смс-информированию подключились и стали добровольцами более 87 тыс. человек в 63 регионах России. За 2023 год было разослано более 2,2 млн смс-сообщений.

  • Оповещения потенциальных свидетелей

С помощью механизмов Big Data анализируется огромное количество данных об абонентах. Так, СМС стали получать те, кто конкретно мог сыграть ключевую роль в поиске человека. Это люди, которые бывают в том месте, где потенциально может находиться пропавший.

  • Беспилотная авиационная система (БАС)

БАС состоит из дрона с полетной дальностью до 25 км с возможностью поиска в темноте, мощного тепловизора и нейросети «Beeline AI — поиск людей». За 2023 год дроны отряда принесли 389 316 снимков, из них нейросетью было просмотрено 309 156 снимков, сэкономлено 22 690 человеко-часов. Общая площадь поисковых задач составила 289 км².

  • Технология Multisim

Multisim — это решение, представляющее собой роутер, который объединил в себе мощности четырех операторов для увеличения скорости мобильного интернета и обеспечения устойчивой связи в труднодоступной местности. Он решает задачи по оснащению интернетом поискового штаба и может использоваться для управления приборами беспилотной авиации.

билайн и «ЛизаАлерт» продолжают сотрудничать и внедрять новые технологии для поиска пропавших людей. Это позволяет спасать больше жизней и возвращать людей домой.

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#Общество#Белгородская область#Горячая линия#Поисково-спасательный отряд#Технологии#Билайн#Россия#Артем Черненко#2023 год
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