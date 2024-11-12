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Posted 12 ноября, 14:51

Published 12 ноября, 14:51

Modified 12 ноября, 14:55

Updated 12 ноября, 14:55

Мобильные приложения

Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

12 ноября 2024, 14:51
Фото: Пресс-служба билайн. Мобильные приложения
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Новости Белгорода
билайн, один из лидеров российского телеком-рынка, перезапустил свое мобильное приложение — оно устанавливает новые стандарты в области пользовательского опыта.

Интерфейс обновленного приложения был тщательно продуман, чтобы уменьшить когнитивную нагрузку и сделать использование сервисов интуитивно понятным. От экрана авторизации до детализации использования услуг — каждый элемент дизайна здесь создан для обеспечения легкости доступа и управления сервисами. В приложении реализована новая система навигации, которая позволяет пользователям быстро переходить между различными функциями, такими как оплата услуг, управление тарифами или обращение в поддержку.

Все самое важное на главных экранах: доступ к тарифу и остаткам, возможность быстрого пополнения любыми удобными способами, гибкая настройка тарифа, управление звонками и своими номерами, доступ к детализации расходов и подключенным услугам — где все прозрачно и понятно.

Появился набор виджетов внутри приложения для удобного просмотра основной информации: тариф, расходы, защита звонков, связь в поездках. А еще быстрый доступ из «волшебной кнопки» с логотипом билайна в левом нижем углу на любом экране — к тому, что должно быть всегда под рукой: подключенные услуги, тарифы и продукты, подарки и информация об актуальных акциях, а также раздел с играми, пользующийся особой популярностью среди клиентов билайна.

«Под „капотом“ нашего приложения огромное количество возможностей и внутренних продуктов: от базового пополнения баланса и управления тарифом и услугами до создания общих групп всех важных номеров, защиты звонков от спама и оплаты игр, подписок и приложений в других сервисах. И все это должно быть понятным с первого взгляда — чтобы помогать в ежедневных делах быстро и ненавязчиво. Поэтому интерфейс важно было сделать чистым, без лишних деталей, а опыт взаимодействия — учитывающим индивидуальные особенности и контекст. Мы подскажем, когда ваш пакет трафика подойдет к концу, как защитить себя и близких от спама и мошенников даже в мессенджерах, предложим подходящий именно вам тариф и всегда поможем в новом чате поддержки», — комментирует директор по развитию цифровых продаж и обслуживания билайна.Антон Парфенов.

Пользователи смогут легко управлять своими финансами, делиться тарифными опциями с близкими, а также пользоваться эксклюзивными предложениями от партнеров билайна. Как и раньше, в приложении можно оплачивать подписки, парковки и оставлять чаевые прямо со счета мобильного телефона.

Новое приложение билайна улучшает качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, предлагая им не только связь, но и комплексное решение для управления личными данными и повседневными задачами.

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билайн ускорил интернет для жителей Белгорода
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