Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории

«Под „капотом“ нашего приложения огромное количество возможностей и внутренних продуктов: от базового пополнения баланса и управления тарифом и услугами до создания общих групп всех важных номеров, защиты звонков от спама и оплаты игр, подписок и приложений в других сервисах. И все это должно быть понятным с первого взгляда — чтобы помогать в ежедневных делах быстро и ненавязчиво. Поэтому интерфейс важно было сделать чистым, без лишних деталей, а опыт взаимодействия — учитывающим индивидуальные особенности и контекст. Мы подскажем, когда ваш пакет трафика подойдет к концу, как защитить себя и близких от спама и мошенников даже в мессенджерах, предложим подходящий именно вам тариф и всегда поможем в новом чате поддержки», — комментирует директор по развитию цифровых продаж и обслуживания билайна.Антон Парфенов.