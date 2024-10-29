билайн ускорил интернет для жителей Белгорода

Posted 29 октября, 13:51
Published 29 октября, 13:51
Modified 29 октября, 14:24
Updated 29 октября, 14:24
Современные сервисы и приложения становятся «тяжелее» и требуют большей скорости мобильного интернета. Для обеспечения растущих потребностей клиентов билайн провел модернизацию сети в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Технические специалисты провели работы по расширению ресурсов сети, что позволило в 1,5 раза увеличить скорость доступа в сеть Интернет*.
«По данным нашей внутренней аналитики, теперь сервисы передачи данных для наших абонентов в Белгороде, Старом Осколе и Губкине работают быстрее по сравнению с октябрем 2023 года. Например, в 2 раза ускорилась загрузка страниц в интернете, в 1,4 раза стали быстрее загружаться онлайн-игры. Мы продолжим развитие сети в регионе, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться онлайн-сервисами и всегда оставались на связи с близкими», — прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
Помимо модернизации оборудования билайн реализует целый комплекс решений, который в компании называют «умной сетью»**. С ее помощью клиенты могут оставаться на связи в разных ситуациях, а тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте на сайте.
* при использовании оборудования поддерживающий данный стандарт
**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.
Реклама. ПАО «ВымпелКом». Erid: 2VSb5wc5xfS, подробнее на сайте: beeline. ru