В Белгороде у маломобильных граждан нет доступа к Октябрьскому суду

Posted 14 ноября, 12:08
Published 14 ноября, 12:08
Modified 14 ноября, 12:10
Updated 14 ноября, 12:10
Белгородец поинтересовался на собрании общественного совета при минтрансе Белгородской области по поводу парковки у здания Октябрьского районного суда, а точнее, о её отсутствии. Там есть парковочные места, но попасть на них нельзя из-за шлагбаума — доступ есть только у работников суда.
Если для большей части посетителей не составляет проблемы поставить транспорт недалеко от входа и пройтись пешком, то для маломобильных граждан это становится испытанием.
На собрании присутствовал заместитель главы администрации по ЖКХ Василий Голиков. Он рассказал, что бюджет Белгорода на 2025 год не позволит оборудовать в этом месте парковочные места, но власти могут обсудить это с федеральными судьями, чтобы они позволили заранее участникам оставлять заявки, чтобы их допустили к стоянке суда.
Сделать такое возможно — все граждане, ограниченно подвижные, и их родственники есть в соответствующем реестре, там указываются и госномера используемых автомобилей.