В Белгороде у маломобильных граждан нет доступа к Октябрьскому суду

На собрании присутствовал заместитель главы администрации по ЖКХ Василий Голиков. Он рассказал, что бюджет Белгорода на 2025 год не позволит оборудовать в этом месте парковочные места, но власти могут обсудить это с федеральными судьями, чтобы они позволили заранее участникам оставлять заявки, чтобы их допустили к стоянке суда.