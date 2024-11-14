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Posted 14 ноября, 12:08

Published 14 ноября, 12:08

Modified 14 ноября, 12:10

Updated 14 ноября, 12:10

В Белгороде у маломобильных граждан нет доступа к Октябрьскому суду

В Белгороде у маломобильных граждан нет доступа к Октябрьскому суду

14 ноября 2024, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Парковка
Белгородцы обратились к администрации города насчёт парковочных мест у здания Октябрьского районного суда. Доступа к тем, что рядом со входом, нет, их закрывает шлагбаум, а общедоступной стоянки близко нет. Из-за этого маломобильным группам населения доступ к правосудию сильно затрудняется.

Белгородец поинтересовался на собрании общественного совета при минтрансе Белгородской области по поводу парковки у здания Октябрьского районного суда, а точнее, о её отсутствии. Там есть парковочные места, но попасть на них нельзя из-за шлагбаума — доступ есть только у работников суда.

Если для большей части посетителей не составляет проблемы поставить транспорт недалеко от входа и пройтись пешком, то для маломобильных граждан это становится испытанием.

На собрании присутствовал заместитель главы администрации по ЖКХ Василий Голиков. Он рассказал, что бюджет Белгорода на 2025 год не позволит оборудовать в этом месте парковочные места, но власти могут обсудить это с федеральными судьями, чтобы они позволили заранее участникам оставлять заявки, чтобы их допустили к стоянке суда.

Сделать такое возможно — все граждане, ограниченно подвижные, и их родственники есть в соответствующем реестре, там указываются и госномера используемых автомобилей.

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#Алёна Мальцева#Парковка#Октябрьский районный суд#Белгород#Василий Голиков#Маломобильные
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