Лестница не преграда: люди с ОВЗ теперь могут пользоваться уникальными колясками

«Мы получали поддержку от государства. Первая помощь была от Фонда содействия инновациям, который выделил нам 1 миллион рублей. Средства пошли на разработку прототипа, и это на самом деле была безумная поддержка для нас. Далее мы получали еще несколько грантов как регионального, так и федерального уровня», — рассказал Иван для журнала «Лица города».