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В Белгородской области женщина на инвалидной коляске ежедневно готовила борщ солдатам

20 апреля 2023, 09:26
Фото: 1MI
Женщина варила по шесть 20-литровых кастрюль борща в течение нескольких месяцев.

Во время отчёта губернатора о деятельности правительства Вячеслав Гладков рассказал о героизме жителей из села Вериговка, которые организовали в старом магазине пункт питания солдат. За сутки в пункте кормили до 1,5 тыс. человек.

Вячеслав Гладков рассказал о женщине, которая, находясь в инвалидной коляске, ежедневно готовила для военнослужащих шесть 20-литровых кастрюль борща.

Удивительные примеры гражданского героизма. Люди это делали, потому что понимали, что их поддержка нужна. Я горжусь тем, что Белгородская область смогла выстоять и продолжает соответствовать этому образу в условиях, через которые никто и никогда из нас не проходил.
Вячеслав Гладков
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#Волонтёрство#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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