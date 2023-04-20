В Белгородской области женщина на инвалидной коляске ежедневно готовила борщ солдатам

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Во время отчёта губернатора о деятельности правительства Вячеслав Гладков рассказал о героизме жителей из села Вериговка, которые организовали в старом магазине пункт питания солдат. За сутки в пункте кормили до 1,5 тыс. человек.
Вячеслав Гладков рассказал о женщине, которая, находясь в инвалидной коляске, ежедневно готовила для военнослужащих шесть 20-литровых кастрюль борща.
Удивительные примеры гражданского героизма. Люди это делали, потому что понимали, что их поддержка нужна. Я горжусь тем, что Белгородская область смогла выстоять и продолжает соответствовать этому образу в условиях, через которые никто и никогда из нас не проходил.
Вячеслав Гладков